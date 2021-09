Stella Bossari è tra le figlie di Vipponi più famose del momento. La bellissima figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback ha sorpreso tutti con l’ultima decisione.



Stella Bossari con il cognome che ha non può certamente passare inosservata, anzi ultimamente i riflettori si sono accesi sul suo papà Daniele per via della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La news che ha lei come protagonista infatti è sotto gli occhi di tutti, una scelta da grandi!

Stella Bossari è una delle figlie vip più amate dal pubblico. Bellissima, semplice, responsabile e senza grilli per la testa, è molto seguita su Instagram dove ha annunciato un’importante decisione.

Il Papà, Daniele Bossari è stato concorrente di recente, infatti con la sua storia, bravura e buon carattere, è riuscito a catturare l’attenzione dei telespettatori.

Anche Stella Bossari ci è riuscita, ma non per la partecipazione al format, ma per l’ultimo gesto da lei compiuto e sotto gli occhi di tutti!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, fuori i nomi di tutto il cast dei concorrenti di quest’anno!

Stella Bossari rivoluziona tutto: scelta inaspettata

Essere figlia di personaggi famosi non è facile in termini di visibilità, specialmente se il papà è stato una delle stelle più brillanti della televisione italiana e del Grande fratello Vip, nello specifico la nuova stagione sarà diversa per via di cambiamenti inaspettati sulle stanze e altre novità. Ma ecco che la Bossari non può fare una cosa, che subito è sulla bocca di tutti. Stella ha fatto una scelta da persona matura e lo condivide su Instagram, ecco il post:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha un cast da invidia, ma ha perso dei concorrenti incredibili!

Stella va a convivere con il suo fidanzato! Scatoloni e stanze vuote sono un bellissima novità per la figlia d’arte che ha deciso di prendere questa decisione e far parte ufficialmente nel mondo dei grandi. Condivide anche la foto della loro cena, seduti per terra a lume di candela, ma con tanta felicità e amore!

Il papà sarà anche entrato nella casa del GF Vip, ma la figlia entra nella casa che ha sempre sognato in compagnia del suo amore!