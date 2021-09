Terremoto in tv, l’addio dopo 17 anni tra le polemiche

By

Addio annunciato in modo emozionante e sentito da parte di professionista che per ben 17 anni ha realizzato un ottimo lavoro nel settore dei media. Nella gioia dei ringraziamenti non sfugge un particolare.

Addio imperdibile per un noto personaggio televisivo che proprio all’interno di Sky ha fatto la storia giornalistica degli ultimi tempi. Le lacrime non sono mancate, ma un nome in particolare ha segnato un vuoto che è evidente sotto gli occhi di tutti.

Addio clamoroso che sta decisamente sconvolgendo il mondo della tv, nello specifico di Sky sport, rivoluziona tutto. Di cambiamenti in televisione ce ne sono sempre tanti, soprattutto repentini. Il fine? Soddisfare le esigenze della produzione e dei telespettatori, ma non solo.

Ultimamente, il panorama televisivo italiano è stato contraddistinto da una serie di bye bye da parte di protagonisti che hanno molto influenzato l’andamento dei programmi. In particolare, tre scandalosi addii hanno incendiato le polemiche di Canale 5, ma le notizie non finiscono qui.

Il professionista in questione ha fatto dei ringraziamenti da Oscar alla società che lo ha accolto per 17 anni, o quasi dato che non ha detto il bome del Big N.1!

Addio struggente, ma con sorpresa, manca un nome!

Recentemente gli abbandoni alle trasmissioni che hanno fatto fortuna sono stati diversi. Da non dimenticare è quello più doloroso per l’amatissima e seguitissima serie di Rai 1 che quest’anno avrà un vuoto incredibile, ma le news non finiscono qui. Il professionista del mondo giornalistico in questione è Alessandro Alciato! Lascia Sky e critica la persona che “non si è fatta viva”!

Alessandro Alciato ha lavorato con Sky Sport per 17 anni. Il giornalista bordocampista originario di Biella di 43 anni famosissimo nel settore calcistico ha annunciato lui stesso l’addio sul suo profilo Instagram con una dedica molto toccante.

Nelle parole vengono riportati tutti i nomi di colleghi e Direttori scritto con l’iniziale maiuscola, ma manca quello del Direttore Responsabile di Sky Sport Federico Ferri, il quale è già stato sotto attacco web per il caso Bobo Vieri quando venne indicato da Adani, altro ex reporter che ha abbandonato l’emittente, come “l’autore de suo siluramento”.

Insomma, date le premesse l’assenza del nome non è passato per niente inosservato, anzi risulta palese il perché non ci sia.