Signorini massacrato prima del Grande Fratello Vip: bordata al veleno

Signorini è di nuovo sotto accuse e questa volta sono davvero spinose. A poco dalla prima messa in onda del Grande Fratello Vip 6, gli tocca sanare i conti.

Signorini è sempre più al centro dell’attenzione, la prossima messa in onda del Grande Fratello Vip 6 entusiasma tutti, o quasi. Proprio quelli meno contenti hanno sganciato una bomba al veleno da mettere i brividi.

Signorini è l’amato conduttore di Grande Fratello Vip, ed è prontissimo per la nuova stagione televisiva di Canale 5. Di recente, tra un casting e una scelta di produzione, è stato pesantemente sommerso da critiche e richieste di ogni tipo, proprio perché è il volto ufficiale del format da qualche anno a questa parte.

Di conseguenza, proprio da poco a Signorini è stata fatta una richiesta tanto vergognosa quanto assurda, alimentando lo sconcerto tra i personaggi affini al programma e lo stesso presentatore che ormai non sa più che aspettarsi.

Le emozioni però continuano, infatti ecco l’ennesimo colpo incassato dal Alfonso Signorini, tra querele e querelati, ecco chi è il protagonista dello sfogo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, torna la bufera su Tommaso Eletti a causa di parole che fanno molto discutere

Signorini incassa un altro attacco: ecco perché

Grande Fratello Vip è una garanzia di intrattenimento per i fedelissimi telespettatori che non perdono un appuntamento, specialmente dopo che sono trapelati sia i nomi dei concorrenti che le loro storie definite “da brividi”. Insomma, se ne vedranno delle belle quest’anno. Ancora prima di iniziare però, ecco che vecchi volti del programma riemergono per dire la loro, si tratta di un ex gieffino, Salvatore Veneziano! Il motivo? Mancanza di “scelte giuste”, specialmente quella di squalificarlo dopo 5 giorni!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip 6, ecco il cast al completo di tutti i concorrenti della prossima edizione

Salvatore Veneziano è stato un concorrente del programma nella quarta edizione del format Vip, venendo però squalificato dopo soltanto 5 giorni. Il motivo? Colpevole di aver fatto dei commenti per niente carini dei confronti di un’altra gieffina Elisa De Pacis, tanto che le querele fuori dal programma non sono mancate! Lo stesso però critica Signorini per la scelta di aver nel cast il nome di uno che non tratta bene le donne.

Le sue parole contro il presentatore sono state dirette e velenose, ha detto: “Bella scelta caro Alfonso”, per aver preso tra i concorrenti Tommaso Eletti che nel programma prodotto dalla De Filippi, Temptation Island era già stato ampiamente criticato per via dell’ossessiva e patologica gelosia nei confronti della fidanzata Valentina Augusti Nulli, che ha generato dei comportamenti di grave danno per la sua salute psichica.

Anche Selvaggia Lucarelli ha contestato la sua presenza al GF Vip, perché non si dà un bel messaggio alla tematica della violenza sulle donne, anzi si rischia di incentivare un comportamento malato.

Insomma, le critiche sono state soprattutto inaspettate, anche perché Veneziano è stato querelato per un motivo molto simile!