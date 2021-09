“800 mila euro per diventare concorrente del Grande Fratello Vip”: Alfonso Signorini svela l’assurda richiesta ricevuta.

Alfonso Signorini è pronto a riaprire la casa del Grande Fratello Vip 2021 sulla quale, le luci dei riflettori si accenderanno da lunedì 13 settembre. Prima di dare il via alla sesta edizione del Gf Vip, tuttavia, sul numero del settimanale Chi in edicola dall’8 settembre, ha svelato l’assurda richiesta ricevuta da un vip per partecipare al reality.

Tutto è pronto per il Grande Fratello Vip 2021 che farà compagnia ai telespettatori 24 ore su 24 con la diretta dalla casa che sarà trasmessa da Mediaset Extra e Mediaset Infinity. Il reality, inoltre, in prima serata, andrà in onda il lunedì e il venerdì. Per Signorini si tratta di un’altra scommessa che è pronto ad affrontare con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Prima di aprire la porta rossa, però, ha svelato alcuni retroscena.

Alfonso Signorini: “Qualcuno ha chiesto 800mila euro per entrare nella casa del Grande Fratello Vip”

A tutti i personaggi che accettano di partecipare al Grande Fratello Vip viene riconosciuto un cachet. Qualcuno, però, ha esagerato nella richiesta come svela Signorini sulle pagine del suo settimanale Chi.

“Se ci sono nomi davvero grandi che avrebbero fatto il Grande Fratello Vip per soldi anche se non amano i reality? Assolutamente sì. Ad esempio c’è una persona che ha chiesto 800.000€. Ma ripeto, preferisco concorrenti che lo fanno perché sentono di voler fare questo tipo di esperienza e non soltanto per denaro”, ha confessato Signorini.

Poi racconta che, tra tutti i concorrenti ufficiali, la persona più difficile da convincere è stata Katia Ricciarelli:

“Il personaggio più difficile da convincere? Forse Katia Ricciarelli, che ha paura della condivisione. Per il resto devo dire che sono venuti tutti più che volentieri. E non soltanto per soldi, perché non ci sono pi ù i cachet di una volta, quelli belli grossi. Nonostante quello che ha chiesto Raz Degan, quei compensi non esistono più. Certo, è un lavoro, ma ci sono concorrenti che avrebbero guadagnato di più continuando a fare quello che facevano fuori. Quindi hanno accettato perché lo volevano fare”, conclude.