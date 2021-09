Ex Uomini e Donne diventa attore: che cambiamento!

Ex protagonista di Uomini e Donne stravolge decisamente la sua vita, il motivo? E’ diventato un attore, ha chiuso con il suo passato nel salotto di Canale 5.

Ex Uomini e Donne dà una svolta decisiva e rivoluziona tutto, ma solo dopo aver fatto tanti sacrifici. La storia di questo personaggio è incredibile, anche perché è stato vicino ad un altro personaggio che fa sempre parlare di sé.

Ex volto di Canale 5 non siede più nel salotto di Uomini e Donne. Dopo tanti corteggiamenti e lusinghe, ecco che il concorrente più chiacchierato cambia per sempre le sorti della sua esistenza ricominciando da capo in un altro settore!

Essere famosi non è sempre facile, specialmente a volte capita di non essere per niente soddisfatti del percorso scelto, e lo si capisce solo dopo averlo intrapreso già da un po’.

Il programma nelle ultime edizioni è stato contraddistinto da vecchie glorie già famose, specialmente l’ultima ha riscosso un successo incredibile perché ha fatto una carriera nel mondo della moda!

Appunto, il protagonista della news di oggi non ha fatto carriera tempo fa, ma adesso ha stravolto tutto diventando l’attore di successo che non ci si aspetta!

Ex concorrente di Uomini e Donne brilla come una stella!

La strada che si decide di intraprendere per la propria crescita lavorativa non è mai facile, soprattutto i risultati arrivano con il tempo. In seguito alla rinascita di un concorrente del programma che ha anche dovuto abbandonare i social per problemi di salute, le news più leggere e le svolte di vita hanno il sopravvento. Si sta parlando dell’ex di Gemma Galgani, Giorgio Manetti! L’ex corteggiatore è diventato attore di un film in uscita a breve.

Giorgio Manetti sia con il ruolo di sceneggiatore che di attore lo vedremo in Killer for a Friend, il cortometraggio in uscita a breve. Nella pellicola recita in lingua inglese, scelta optata per avere visibilità maggiore nel mercato internazionale. Inoltre, su YouTube è possibile vedere il trailer. Non è la prima volta che recita già una volta aveva fatto parte di film come Uno strano weekend al mare, tra gli attori un altro volto di U&D, Sossio Aruta.

Insomma, una bella rivincita che Gemma non si sarebbe mai aspettata!