Opinionista esce di scena sconvolgendo i fan e gli haters: “Non si può vivere con le ospitate di Barbara D’Urso”. In seguito a questa affermazione afferma il perché della scelta che ha rivoluzionato tutto.

Opinionista e personaggio televisivo dà un taglio netto a quello che non va per riprendersi quello che ha sempre voluto. No Barbara D’Urso, sì al piano B che si è rivelato decisamente la sua fortuna!

Il mestiere dell’opinionista si sa, non paga per sempre. Le premesse sono buone, ma lo svolgimento dei compiti a volte si complica e complica la vita.

Il nome di Barbara D’Urso è spesso nei gossip, di recente la conduttrice di Pomeriggio 5 ha stravolto delle dinamiche televisive causando una rivoluzione, del resto la si conosce fin troppo bene l’intraprendente Barbarella.

Pomeriggio 5 è tornato in onda con un nuovo taglio editoriale dicendo addio agli opinionisti. Un’opinionista storica del programma ha così parlato de



Opinionista confessa tutta la verità sulla sua nuova vita

La visibilità ha un prezzo, specialmente perché non tutto è oro ciò che luccica. Inoltre, il successo non paga ogni cosa, né è destinato a durare a lungo. Tra le showgirl sono diverse a pagare il prezzo della carriera, una di queste ha rilasciato una profonda dichiarazione sul suo passato, ma le novità continuano. Perché è un’altra la star che sta facendo parlare di sé per l’uscita di scena. Si tratta di Karina Cascella! Ecco le dure parole contro chi non accetta il prezzo del successo e il nuovo progetto:

Karina è un’opinionista da sempre e da qualche anno, da quanto ha spopolato Instagram, un’influencer. Conosce molto bene sulla propria pelle i meccanismi televisivi, ha infatti da sempre dimostrato un gran spirito di carattere e decisione, e lo fa anche in questa occasione. L’affermazione sui programmi di Barbarella non è stata fatta per sminuire, ma perché è conscia del fatto che: il successo prima o poi finisce, o meglio accade per chi fa il suo mestiere e lavora con i social da qualche tempo.

Il motivo? Perché i tempi cambiano. Ha scelto di dare vita al progetto B: gestisce un ristorante di cucina argentina con il compagno occupandosi di tutto, dalle ordinazioni all’aiuto cucina se serve. Confessa che le piacerebbe molto riuscire a fare un mix perfetto tra la cucina argentina e quella napoletana, un sogno che vorrebbe raggiungere. A causa della pandemia di coronavirus ha dovuto dare uno stop al ristorante, ma adesso è partita più carica e consapevole di prima.

“Se pensi che puoi vivere tutta la vita con Instagram, è una stronzata. Se pensi che puoi vivere per tutta la vita con le ospitate in televisione da Barbara d’Urso, è una cazzata. O ragioni prima, oppure può succedere che tanti opinionisti siano senza soldi o senza un’idea lavorativa. Io non ho mai vissuto con Instagram o la tv”, spiega ai microfoni di Giulio Pasqui per FQ Magazine.