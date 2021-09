By

Showgirl torna al centro del gossip per un motivo speciale: è felice perché è pronta a ricominciare a sorridere con il suo nuovo amore.

Showgirl torna a sorridere perché ha ritrovato l’amore! A distanza di anni dalla separazione dal fidanzato storico, la star è sulla cresta dell’onda della felicità. Trovare l’amore è difficile, figuriamoci trovarne un altro dopo una grande delusione, se non impossibile si tratta comunque di un’ardua sfida.

La Showgirl in questione è molto amata dal pubblico, anche perché la storia d’amore vissuta con il suo ex compagno, è stata sotto gli occhi di tutti. A maggior ragione che si tratta di Vip, quando due famosissimi non stanno più insieme, molti fan che hanno idealizzato la coppia rimangono delusi della rottura.

Ultimamente, circolano le voci di diverse separazioni, una di queste coppie si è detta addio sull’altare, lasciando senza parole tutti. Come si può dire addio nel giorno delle proprie nozze? Forse una decisione presa troppo alla leggera? Oppure la fretta di dire si davanti a tutti ha giocato dei brutti scherzi?

Per ogni addio, c’è sempre un nuovo inizio, ed è il caso della bellissima showgirl. Ha ritrovato l’amore e si tratta proprio di un personaggio interessante, ecco chi è.

Showgirl innamorata: ecco chi è la sua dolce metà

Gli amori vanno e vengono, ma quelli veri durano per sempre. E’ il caso del ritorno di fiamma per una coppia storica di vip molto discussa, perché si sa, ci sono relazioni che superano il tempo e le distanze, e per questo sono destinate a stare insieme. Ma la vera notizia del giorno è un’altra.

Si tratta del nuovo amore della bellissima Aida Yespica! Svelati i motivi del perché si è lasciata con Geppy Lama.

Aida si è lasciata con Geppy Lama, relazione che ha reso nota durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Il duo è da sempre stato contraddistinto da numerosi alti e bassi, e dopo tre anni si sono ufficialmente detti addio, perché ormai l’amore era finito.

Insomma, una storia finita male, ma c’è un clamoroso retroscena. Un nuovo amore ha fatto breccia nel cuore di Aida. Si tratta di un imprenditore originario di Padova, si chiama Mirko. Non si hanno altre informazioni sul fortunato fidanzato, ma quello che è certo è che il duo sta insieme perché convivono già e hanno grandi progetti!

Non resta che stare sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla coppia!