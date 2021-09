Veronica Gentili è uno dei volti principali di Mediaset, eppure in pochi conoscono gli inizi della sua carriera: cosa faceva prima della tv

Veronica Gentili è uno dei volti più importanti delle reti Mediaset. La giornalista, infatti, ha condotto durante il periodo estivo sia “Stasera Italia Weekend” che “Controcorrente”, in onda durante l’access prime time su Rete 4 a partire dal 26 luglio.

Non solo, perchè la Gentili triplicherà i suoi sforzi e dal 7 settembre approderà finalmente in prima serata con il programma da lei ideato “Buoni o cattivi”. Si tratta di un talk show politico che andrà in onda tutti i martedì su Italia Uno e, visti i successi delle altre due trasmissioni, la giornalista conta di ottenere la sua consacrazione.

Apprezzata per la preparazione e la dialettica, oltre che per la sua bellezza, Veronica si è ritagliata il suo spazio in tv ed ora Mediaset fa affidamento su di lei per quel che riguarda i programmi politici. Eppure agli inizi della sua carriera la presentatrice romana sognava di fare tutt’altro.

Veronica Gentili star di Mediaset: ma il suo primo amore era il cinema

Veronica è nata 39 anni fa a Roma dalla pittrice Netta Vespignani e da un dirigente della Rai. Circondata di arte già dai primi anni della sua vita, la Gentili dichiarava in un’intervista: “Ero in fasce, sono cresciuta tra singole, collettive, allestimenti, dipinti ed esposizioni. Attorno a me un turbinio di bellezza”.

Eppure la scintilla del disegno e della pittura non è scattata. Nel suo cervello c’era solo un desiderio: “Volevo fare l’attrice dall’età di quattro anni”. Ecco dunque che Veronica si è diplomata poi all’Accademia di arte drammatica coronando il suo sogno.

Prima di approdare in tv, il cinema è stato il suo primo amore: ha esordito nel film “Come te nessuno mai” di Gabriele Muccino per poi recitare in varie pellicole o serie tv come ad esempio “Romanzo Criminale”.

Dal 2015 è giornalista pubblicista e ha iniziato a scrivere su “Il fatto quotidiano”, diventando poi apprezzata opinionista di varie trasmissioni di La7 come La gabbia, L’aria che tira e Coffee Break. Poi lo sbarco a Mediaset nel 2018, dove si è distinta fino ad arrivare a condurre ben tre programmi nel 2021. E pensare che c’era chi la voleva relegare ad un ruolo di semplice valletta!