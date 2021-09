Manuel Bortuzzo: “Vado al Grande Fratello Vip per abbattere un muro”. Il giovane nuotatore è rimasto paralizzato dopo una sparatoria

Il Grande Fratello Vip è indubbiamente un “blockbuster” della televisione. Programma imponente per organizzazione e investimenti, nonché per la durata fuori dal comune.

Tuttavia, nessuno può negare l’essenza frivola del reality, che spesso sfora più o meno involontariamente nel trash più puro. Eppure, nell’edizione che prenderà il via lunedì su Canale 5 (ore 21.30) c’è finalmente un taglio più profondo e sociale, con delle tematiche molto toccanti che saranno affrontate durante lo show.

Il motivo è la partecipazione di Manuel Bortuzzo, il nuotatore romano ferito in una sparatoria e che per questo ha perso l’uso delle gambe. Il ragazzo, di appena 22 anni, è costretto su una sedia a rotelle.

Grande Fratello Vip, la toccante storia di Bortoruzzo arriva nel reality di Canale 5

Tuttavia ha accettato l’invito di Alfonso Signorini e parteciperà al programma di Canale 5. Non si tratta di un vip o presunto tale, ma di un ragazzo, un atleta, che ha vissuto una tragedia indicibile. Porterà dentro la casa la sua esperienza, per far conoscere meglio la sua storia e la quotidianità di un ragazzo che fino a poco tempo viveva una vita normale sulle sue gambe. Se tutto andrà per il verso giusto, il Grande Fratello aprirà una finestra molto interessante per parlare di disabilità e avvicinare il grande pubblico alla delicata questione.

“Entrare al Grande Fratello è un modo di far capire alla gente cosa vuol dire – spiega Bortuzzo a “Chi” – spesso c’è un grande imbarazzo. Spero che questo muro possa cadere grazie al Grande Fratello Vip”, ha concluso Manuel.