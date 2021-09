Lutto nel cinema: morto il grande attore, struggente messaggio del figlio

Lutto nel grande mondo del cinema, morto il famoso attore: lo struggente messaggio del figlio emoziona tutti i fans.

Grave lutto nel mondo del cinema. A 84 anni è venuto a mancare uno degli attori più amati della serie Scuola di polizia.

A 84 anni, lo stand-up comedian e attore noto soprattutto per aver interpretato il tenente Mauser nel terzo e quarto episodio della saga Scuola di polizia, Art Matrano. Ad annunciare la scomparsa dell’attore è stato il padre che ha condiviso il proprio dolore con un messaggio struggente che ha emozionato tutti i fans del cult Scuola di polizia.

Lutto nel cinema, l’addio del figlio ad Art Matrano

Art Matrano è morto per cause naturali. Nel 1989 era rimasto tetraplegico. Con un post pubblicato su Instagram, il figlio Harry ha scritto un messaggio toccante condividendo anche diverse foto del padre scattate negli ultimi anni.

“È con il cuore pesante che scrivo questa didascalia. Ieri ho perso il mio migliore amico, il mio mentore, mio padre. Era e sarà sempre l’uomo più duro che conosca. Non ho mai incontrato qualcuno che abbia superato più avversità di lui“, ha scritto il figlio Harry.

“Ha combattuto e vinto così tanto negli anni che l’ho sempre considerato indistruttibile, ma la verità è che non viviamo per sempre sulla terra, ma lo spirito di una persona può vivere per sempre dentro di te. Papà, farai sempre parte di me e io continueremo a vivere la tua eredità. Quando qualcuno ha inventato la citazione, ‘le leggende non muoiono mai’, sono abbastanza sicuro che stessero parlando di te papà. Ti voglio bene e mi manchi così tanto! Un giorno ci rivedremo. Riposa in paradiso. Ora sei il mio angelo custode”, ha concluso Harry.