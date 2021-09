Dall’addio alla rinascita: l’amato volto Rai torna in grande stile

By

Dall’addio all’amatissima trasmissione al ritorno in grande stile: il volto Rai, seguitissimo dai fans, torna con una grande novità.

Grande ritorno in Rai dopo la pausa nella scorsa stagione televisiva. Da lunedì 13 settembre, su Raidue tornerà in onda I Fatti Vostri. Al timone della trasmissione, però, non ci sarà Giancarlo Magalli, ma una nuova coppia televisiva. Accanto ad Anna Falchi che sarà il volto femminile del programma, ci sarà uno dei giornalisti più amati dal pubblico.

Accanto ad Anna Falchi ci sarà Salvo Sottile. Il giornalista torna in tv con grande entusiasmo è Salvo Sottile che, intervistato dall’Ansa, ha raccontato la gioia di tuffarsi nella nuova esperienza.

Grande ritorno in Rai: il pubblico entusiasta per Salvo Sottile

“Questa è stata l’unica piazza d’Italia aperta quando il Paese era chiuso. Continueremo a fare servizio pubblico accanto all’intrattenimento, la vivo come una rinascita professionale”. Con queste parole rilasciate all’Ansa, Salvo Sottile non nasconde l’emozione di guidare un programma storico della Rai come I Fatti Vostri.