Il Grande Fratello Vip sta per prendere il via e i concorrenti sono stati ufficializzati, ma saprete quanto guadagneranno? Ecco le cifre

Sta per scattare l’ora della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Le porte della casa più spiata d’Italia si apriranno lunedì 13 settembre quando scatterà la sesta edizione del reality Mediaset.

Dopo tante indiscrezioni e tante polemiche, sono stati ufficializzati finalmente tutti i protagonisti che faranno parte dello show condotto da Alfonso Signorini. Questi i concorrenti che vedrete in tv al GF VIP 6: Alex Belli, Amedeo Goria, Ainett Stephens, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Tommaso Eletti, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Carmen Russo, Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Aldo Montano, Giucas Casella, Gianmaria Antinfoli, Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié.

L’elenco dei nuovi protagonisti del reality è molto lungo anche perchè gli autori prevedono di far durare lo show dai 6 ai 9 mesi. Ovviamente tutti i vip scelti riceveranno un cachet settimanale, ma non tutti guadagneranno le stesse cifre.

Grande Fratello Vip, svelati i cachet: quanto guadagneranno i protagonisti

Si è parlato molto nelle ultime settimane dei guadagni percepiti dai VIP all’interno della casa, anche perchè secondo alcune indiscrezioni c’è stato chi ha avanzato richieste decisamente eccessive e per questo motivo è stato scartato dagli autori.

A rivelare le possibili cifre è stato il portale di economia e finanza I Love Trading secondo il quale le due VIP più pagate saranno Raffaella Fico e Katia Ricciarelli. Per loro due Signorini ha fatto uno sforzo superiore, visto che le voleva a tutti i costi: circa 15mila euro a settimana.

A seguire altri cachet importanti saranno riconosciuti, ad esempio, a Miriana Trevisan e Carmen Russo (circa 7mila euro a settimana), mentre altri VIP meno famosi come Tommaso Eletti e Ainett Stephens dovranno “accontentarsi” di 5mila euro a settimana.

Cifre che però, secondo Deianira Marzano, dovrebbero essere inferiori: la maggior parte degli ospiti percepirà circa 1000 euro a settimana. Un Grande Fratello Vip con un budget inferiore agli anni precedenti, come confermato dallo stesso Alfonso Signorini che in un’intervista recente ha dichiarato:

“Sono tutti venuti volentieri. E non per soldi, perché non ci sono i cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan c’è anche chi ha chiesto 800 mila euro. Ma ripeto, preferisco concorrenti che lo fanno perché sentono di voler fare questo tipo di esperienza, non per i soldi”.