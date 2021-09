Triangolo d’amore al Grande Fratello Vip: la moglie di lui sbotta

Al Grande Fratello Vip è scoppiato il triangolo amoroso! Ma la moglie del vippone di Signorini non ci sta e reagisce in questo modo.

Il Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani soltanto da qualche giorno, ma promette già grandi cose. Alcune dinamiche iniziano già a svilupparsi, grazie alle dichiarazioni dei vipponi scelti da Alfonso Signorini per questa sesta edizione del reality show di canale 5.

Il tutto è partito prima dalle tre principesse, colpevoli di aver messo gli occhi su Alex Belli, felicemente sposato, e poi da Sophie Codedoni.

L’ex tronista di Uomini e Donne deve ancora entrare nella casa più spiata d’Italia, farà il suo ingresso venerdì, ma ha già fatto arrabbiata e non poco Delia Duran, la moglie dell’attore. Il motivo? Sophie si è detta subito attratta da Alex ed ha rivelato che potrebbe provarci senza farsi troppi scrupoli. Dopo di tutto ad essere sposato è lui e non di certo lei.

La reazione della moglie di Alex Belli dopo il Grande Fratello Vip non è di certo tardata ad arrivare.

Delia Duran sbotta contro Sophie Codegoni del Grande Fratello Vip

La moglie di Alex Belli, Delia Duran, non ha di certo apprezzato i commenti ricevuti su suo marito. In particolar modo quelli esternati da Sophie Codeogoni al GF Vip che non si farebbe alcun problema a provarci con lui. In quanto secondo la sua etica, essendo lui quello sposato, deve essere lui a restare fedele e di certo non lei.

La modella non ha fatto reagito bene e si è lasciata andare ad un duro sfogo contro l’ex tronista di Uomini e Donne e le 3 principesse, che sono rimaste deluse nello scoprire che il “bono” di quest’edizione è sposato e non ha alcuna intenzione di voler rovinare il suo matrimonio.

“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa?? Al mio paese non funziona così” ha esordito Delia Duran furiosa. “Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore” ha poi proseguito.

“Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre “principesse”“ ha continuato. “Se questa è la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via! Cosi vi faccio vedere di che pasta sono fatte le Venezuelane!” ha poi concluso.

Delia non le ha di certo mandate a dire e qualcosa ci suggerisce che Alfonso Signorini non resterà indifferente di fronte all’appello ricevuto.