Grande Fratello Vip 2021: ecco chi è la concorrente più rifatta, il chirurgo svela tutto

Al Grande Fratello Vip non è sfuggito che alcune concorrenti sono ricorse all’aiuto del chirurgo, ma chi è la più rifatta tra loro?

Il Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani soltanto da qualche giorno, ma i gossip sui protagonisti scelti per questa sesta edizione da Alfonso Signorini non sembrano affatto mancare, anzi sembrano quasi essere all’ordine del giorno.

Durante il debutto di lunedì, anche se mancano ancora alcuni vipponi all’appello che faranno il loro ingresso durante la diretta di venerdì, gli utenti della rete non hanno potuto notare come alcune delle concorrenti non siano apparse del tutto naturale, sospettando che siano ricorse all’aiuto del chirurgo, ma chi saranno mai?

A risolvere il dubbio ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv, che ha chiesto all’aiuto del chirurgo delle star Giacomo Urtis, nonché ex concorrente della passata edizione, per capire chi ha scelto di riportare alcune modifiche al proprio corpo.

Giacomo non si è di certo tirato indietro, ma dalle sue confessioni ha preferito eliminare dalla lista Francesca Cipriani perché gli interventi a cui ha scelto di sottoporsi sono chiari a tutti. In quanto non ha mai nascosto nulla, facendo tutto alla luce del sole.

Chi è la concorrente più rifatta del Grande Fratello Vip 2021? Parla Giacomo Urtis

Giacomo Urtis ha parlato di ben tre concorrenti. Anche se a queste il popolo del web ha aggiunto le 3 principesse, che sono entrate nella casa del GF Vip come un unico concorrente. Tra loro ci sarebbe qualcuna che avrebbe abusato del filler alle labbra, tant’è che in rete non sono di certo mancati i commenti a riguardi. A volte anche piuttosto taglianti.

Ma passiamo al nocciolo della questione, la prima vippona nominata da Giacomo è stata Raffaella Fico. Urtis ha precisato che secondo lui, la Fico, è una delle ragazze più belle al mondo. Lei non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno, ma il chirurgo sospetta che non sia mancato nemmeno un filler alle labbra. In quanto sono diventate molto più voluminose rispetto agli esorsi in tv.

Giacomo non si è risparmiato nemmeno su Soleil Sorge. Il chirurgo è convinto che anche lei abbia scelto di modificare il volume delle sue labbra, ma per quanto riguarda il resto ritiene che sia tutto merito di madre natura, visto che alcuni sospettavano che si fosse rifatta anche il naso.

Per ultima, ma non per importanza, c’è Sophie Codegoni, che ancora deve fare il suo debutto al Grande Fratello Vip. Sophie ha rifatto il seno, come rivelato da lei stessa sul suo profilo Instagram, e sembrerebbe aver dato volume anche alle sue labbra. Urtis su di lei non ha dubbi, anche perché l’ha operata lui.