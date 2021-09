Emma Marrone, siparietto bollente a X Factor: l’atmosfera si scalda

Emma Marrone ha dato vita ad un siparietto bollente dietro le quinte di X factor. La scena ha mandato in tilt gli utenti della rete.

Emma Marrone è stata confermata, insieme ai suoi compagni di viaggio, per la prossima edizione di X Factor, il talent show in onda su Sky.

Nonostante il programma non sia ancora tornato ufficialmente sul piccolo schermo degli italiani, tutti sono a lavoro per mettere in scena uno show degno di nota e stanno registrando le selezioni degli aspiranti artisti che quest’anno proveranno ad essere la promessa del palcoscenico musicale nostrano.

Tra una ripresa e l’altra, però, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha dato vita ad un siparietto bollente insieme al cantante Mika. Il tutto è stato immortalato in uno scatto pubblicato sui social. Ovviamente tale foto sta già facendo rapidamente il giro del web. In quanto, come ormai noto, la cantante ha un certo seguito non solo per la sua bella voce e la qualità della musica che propone al pubblico, ma anche per la sua innata sensualità.

X Factor: Emma Marrone manda in tilt il web insieme a Mika

Emma Marrone, tra una ripresa e l’altra, ha scelto di staccare la spina e quale modo migliore se non quello di rilassarsi un po’ durante un simpatico sketch con il suo collega Mika?

Il giudice di X Factor ha scelto di mettere in scena un ballo che probabilmente aveva tutte le intenzioni di far vivere un momento ironico e divertente, ma gli utenti della rete non hanno potuto fare a meno di coglierne tutta la sensualità e non sono mancati i commenti di ammirazione per la bellezza della cantante, che ancora una volta è riuscita a mandare in tilt i suoi fedeli sostenitori.

Emma Marrone dietro le quinte di X Factor, come potete notare dallo scatto pubblicato in fondo a questo articolo, appare più bella in forma che mai. La cantante, ormai, ha successo non solo per le sue belle canzoni, che diventano tutte delle vere e proprie hit, ma anche per la sua sensualità.

Tant’è che non sono di certo mancati i commenti degli utenti del web che non hanno potuto fare a meno di ammirare la scena, che riesce ad esaltare come non mai tutta la sua bellezza e femminilità.

Anche se Emma Marrone si è definita più volte poco femminile, al pubblico della rete non importa perché riesce a vedere oltre quelli che lei crede siano dei difetti.