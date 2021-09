Clamorosa svolta nella carriera di due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi: per loro un ruolo di grande importanza negli States

E’ tutto pronto per il ritorno in tv di uno dei talent più amati dagli italiani. Sabato 18 settembre, infatti, si apriranno di nuovo le porte della scuola di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi che si pone come obiettivo finale quello di individuare e formare le prossime stelle del mondo dello spettacolo.

Lo show, arrivato alla sua ventesima edizione, ha lanciato nel corso degli anni tantissimi artisti: cantanti, ballerini e anche attori che nel tempo sono riusciti a conquistare un posto nel cuore del pubblico e raggiungere la fama.

Certo, tra di loro c’è anche chi non ce l’ha fatta, ma basti guardare l’ultima stagione e le classifiche discografiche degli ultimi mesi per capire quanto Amici possa essere un fantastico trampolino di lancio per tanti ragazzi. Due di loro, ad esempio, sono stati chiamati addirittura negli Stati Uniti per un progetto importantissimo.

Cinderella, due ex Amici nel cast del remake: la carriera è decollata

Stiamo parlando di Giuseppe Giofrè e Sebastian Melo, entrambi ex Amici con un passato da ballerini nella scuola di Maria De Filippi. I due hanno lavorato ad Hollywood negli ultimi mesi al remake di “Cinderella”, adattamento della celebre fiaba di Cenerentola.

Cinderella è stato rivisitato in chiave moderna e ha come protagonista assoluta la cantante Camila Cabello. Il film è uscito in questi giorni su Amazon Prime Video e contiene molte coreografie che accompagnano le esibizioni canore dei protagonisti. Nel corpo di ballo ci sono Giuseppe e Sebastian e molti telespettatori hanno avuto modo di riconoscerli.

Una svolta molto importante nella loro carriera, anche se Giuseppe Giofrè in particolare non è nuovo ad accompagnare gli artisti più importanti sui palcoscenici: per anni ha fatto parte del corpo di ballo di Taylor Swift ed è apparso in un videoclip di Pitbull.

Sebastian, invece, aveva fatto parte del cast del musical di successo “Magic Mike” a Londra. Ora la nuova avventura con Cinderella non potrà far altro che accrescere la loro fama internazionale.