Grande Fratello Vip 2021, atmosfera bollente: il vippone sempre in mutande, è polemica

Al Grande Fratello Vip è già polemica. Un vippone ha indignato gli utenti della rete per non aver mai indossato i pantaloni nella Casa.

Il Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani, con Alfonso Signorini per la terza edizione consecutiva, soltanto da qualche giorno ma sul web non mancano di certo le polemiche. Che cosa è successo?

Ad uno dei concorrenti di quest’anno l’imbarazzo iniziale di trovarsi 24 ore su 24 di fronte alle telecamere, è già passato. Tant’è che ha deciso di comportarsi come se fosse realmente a casa sua, senza milioni di italiani pronto a guardarlo senza pausa. Per questo motivo, non appena terminata la diretta di lunedì scorso con Alfonso Signorini, ha pensato di togliersi i pantaloni e di girare h24 nella casa più spiata d’Italia in mutande.

Il gesto del concorrente non è affatto piaciuto agli utenti della rete, che in massa hanno protestato contro il vippone. Ma di chi stiamo parlando? Di Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre dell’attrice Guenda Goria.

LEGGI ANCHE –> Signorini nella bufera, cambio di rotta al Grande Fratello Vip: il pubblico furioso

Amedeo Goria in mutande al Grande Fratello Vip: è polemica

Amedeo Goria ha preso in pieno il significato della parola reality e per questo motivo ha deciso di girare nella casa più spiata d’Italia come se non fosse la sua. Quasi come se nessuno potesse guardarlo. Il gesto, però, non è affatto piaciuto agli utenti della rete che indignati hanno manifestato tutto il loro malcontento sui social.

Alcuni non hanno potuto fare a meno di notare come l’anno scorso potevano rifarsi gli occhi con l’ex velino moro di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli, che girava in costume dopo essersi fatto la doccia, mentre ora sono passati al noto giornalista tv girare sempre in mutande nella casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE –> Chi è davvero Soleil Sorge? Smascherata dopo il Grande Fratello Vip

Tant’è che alcuni hanno perfino ironizzato sul far inserire nella lista della spesa dei concorrenti del GF Vip 2021 un paio di pantaloni per lui, considerato che non appena è terminata la diretta con Alfonso Signorini, Amedeo ha scelto di non indossarli più.

Insomma, nonostante faccia parte del reality show di successo di canale 5 soltanto da qualche giorno, è già stato al centro di numerose polemiche. Prima per essere stato quasi mollato durante il corso della diretta ed ora per aver liberamente scelto di girare per la casa più spiata d’Italia soltanto in slip.

Amedeo Goria al Grande Fratello Vip non sta di certo passando inosservato agli occhi del pubblico del piccolo schermo degli italiani. Chissà però se riuscirà ad entrare nelle loro grazie come invece fece la sua ex moglie Maria Teresa Ruta durante la passata edizione del reality show di canale 5.