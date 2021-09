Chi è davvero Soleil Sorge? Smascherata dopo il Grande Fratello Vip

Soleil Sorge è stata smascherata durante la diretta del Grande Fratello Vip. Il dettaglio non è passato inosservato: ora lo sanno tutti.

Soleil Sorge è una nuova delle nuovi concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini, che ieri sera al suo esordio alla sesta edizione è riuscito a battere la concorrenza che aveva scelto di puntare tutto sul colosso Montalbano.

In molti hanno trovato più che sensata, a livello di trama, la scelta di inserire l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne all’interno della casa più spiata d’Italia. In quanto siamo sicuri riuscirà sempre a creare nuove dinamiche tra i concorrenti e sicuramente i gossip e le liti non mancheranno di certo.

Durante il corso della sua presentazione, però, Soleil Sorge ha mentito in diretta. O almeno il dubbio nasce visto che quanto dichiarato da lei non sembra trovare alcuna conferma nei registri ed archivi dedicati. La nuova vippona di Alfonso Signorini non ha raccontato proprio tutta la verità durante la sua clip introduttiva?

LEGGI ANCHE –> Coppia del Grande Fratello Vip in crisi? Il dolore di lei

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge smascherata: ha mentito in diretta?

Soleil Sorge si è presentata al pubblico del Grande Fratello Vip come una modella ad influencer, e fi qui non fa una piega visto che ha effettivamente lavorato nel campo della moda e sul suo profilo Instagram è possibile vedere tranquillamente la sua attività da influencer.

Ha poi aggiunto di essere anche una presentatrice ed effettivamente è vero, ha condotto anche uno speciale di capodanno in collaborazione con il portale Biccy, ma anche un’attrice, e non è una novità che abbia studiato recitazione. Peccato però che abbia sostenuto anche di essere una giornalista ed è questa dichiarazione che ha fatto nascere qualche dubbio.

LEGGI ANCHE –> Dramma per la famosa attrice: scomparsa del nulla da quattro giorni

Per questo motivo il portale Fanpage ha deciso di vederci chiaro ed ha cercato il nome della concorrente di Alfonso Signorini nell’albo dei giornalisti e, rullo di tamburi, il suo nome non campare.

Chi ha effettuato la ricerca ci tiene a precisare che ha provato tutte le combinazioni possibili del suo nome, aggiungendo anche quello d’arte, ma di lei non c’è traccia: Soleil Sorge ha mentito sulla sua professione? Almeno per il momento, nonostante il suo nome non appaia nell’albo, non è detto che non sia iscritta. In quanto avrebbe potuto optare per uno pseudonimo, ma staremo a vedere come si difenderà una volta che verrà a conoscenza dell’indagine condotta dal portale.

Soleil Sorge al GF Vip è entrata soltanto da qualche ora, ma sta già regalando grosse soddisfazioni agli utenti della rete e siamo sicuri che puntata dopo puntata non deluderà le aspettative.