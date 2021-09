Coppia del Grande Fratello Vip in crisi? Il dolore di lei

Coppia di famosi in preda alla tristezza cade in una via senza ritorno? La notizia della crisi fa il giro del web, ma la verità è un’altra.



La coppia è tra le più apprezzate per la loro simpatia, bellezza e capacità di intrattenere il pubblico che li sostiene, ma le sfide sono in arrivo. Gravi ostacoli si frappongono tra loro, generando una terribile distanza difficile da colmare.

Coppia sull’orlo di una crisi? L’amore è il sentimento più potente che ci sia, ma anche la tranquillità ha i suoi vantaggi. Per essere felici occorre oltre all’amore, essere in pace con sé stessi e con il mondo, sensazione che la gieffina non sta vivendo da un po’.

Vivere problemi e sfide di coppia è normale, sarebbe assurdo il contrario. A volte, questi però diventano troppo persistenti, così tanto da far perdere l’amore vissuto. Diverse sono state le coppie che si sono dette addio, una di queste si è lasciata dopo 12 anni di convivenza e ancora ha da discutere!

In ogni caso, il duo in questione non può nascondere la tristezza, perché sono tra i personaggi più seguiti e in voga. Il tutto, però, non è dovuto alla coppia, ma ad un evento esterno.



Coppia di vipponi è in alta crisi: il dolore della gieffina

In seguito alla dichiarazione d’amore più chiacchierata del momento, le notizie sulle coppie di vip più amate continuano. Quella del giorno riguarda i Prelemi! Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono su tutte le notizie di gossip per il dolore della gieffina, ma è proprio Pretelli a sbottare e a rispondere!

Giulia e Pierpaolo si sono innamorati nella scorsa edizione di Grande Fratello Vip. Galeotta è stata la casa di Alfonso Signorini, ma ecco che arrivano delle notizie che hanno fatto sbottare i due contro gli “Ossessionati”. I fan più accaniti hanno creduto che fossero in crisi perché i due non hanno più messo foto insieme nei social, notando soprattutto l’assenza di Giulia.



La verità è che la Salemi ha perso di recente lo zio, il fratello della mamma Fariba, Adbol Hamid Mohammad Tehrani. Quindi, la tristezza non è dovuta ad una crisi, ma per i terribili eventi che hanno dovuto affrontare. Adesso, dopo aver spiegato la tristezza trapelata, il duo si ama più che mai!