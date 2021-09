Eleonora Daniele splendida ad un anno dal parto: il suo segreto

La conduttrice Eleonora Daniele ha raccontato al settimanale Gente il suo primo anno da mamma: “Il mio corpo è cambiato dopo la gravidanza”

Eleonora Daniele è diventata mamma un anno fa. Per la conduttrice di Storie Italiane è stata un’estate speciale insieme alla piccola Carlotta, con la quale ha posato in un dolce abbraccio per la copertina del settimanale “Gente“. Alla storica rivista ha raccontato la sua esperienza di mamma, attraverso cambiamenti importanti, anche dal punto di vista fisico.

“Ha detto per la prima volta mamma mentre stavo andavo al lavoro. A un certo punto lei ha pronunciato quella parola. Mi seguiva con lo sguardo e, un istante prima che uscissi di casa, ha scandito bene: “Mamma”, ha raccontato. “Non era mai successo. Al momento non mi sono girata, ma ho avuto una reazione interiore molto forte, quasi avessi un vulcano dentro di me. Non vedi ancora la lava ma ne avverti il calore dirompente”.

Eleonora Daniele racconta il suo primo anno da mamma

La Daniele è diventata mamma a 44 anni, era il 25 maggio del 2020. Il papà della piccola è l’imprenditore Giulio Tassoni. I due si sono sposati dopo 16 anni di fidanzamento, il 14 settembre 2019 nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, a Roma.

Per la presentatrice padovana tanti i cambiamenti, a partire da quello fisico: “Ero ingrassata di ben 20 chili, ma ora ne ho persi circa 11 e comincio a vedermi bene e più in forma”. Tuttavia, sul possibile arrivo di un altro figlio, la Daniele ha frenato: “Sarebbe il benvenuto, ma l’arrivo di un bambino ti riempie di gioia l’esistenza”, ha concluso nell’intervista.