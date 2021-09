Tina Cipollari e Gemma Galgani: la verità choc sulle liti a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Gemma Galgani litigano davvero oppure hanno inscenato tutto? Spunta una segnalazione che cambia ogni cosa.

Tina Cipollari e Gemma galgani sono senza dubbio le protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Alcuni telespettatori, infatti, non hanno fatto mistero di seguire la trasmissione soltanto perché interessati alle loro liti e incomprensioni e non per le dinamiche legate al mondo dei tronisti della versione classica del format.

Il loro rapporto burrascoso va avanti da anni e non sono mancati scherzi, liti e battute pungenti, a volte ritenute anche fin troppo eccessive nei confronti di una dama. Per questo motivo alcuni telespettatori si sono più volte chiesti se quanto trasmesso sul piccolo schermo degli italiani sia vero e quanto escogitato a favore di telecamera.

Le due protagoniste hanno sempre smentito che si tratti di una messa in scena, rivelando in svariate occasioni di provare una sincera antipatia una nei confronti per l’altra, ma nelle scorse ore in rete è arrivata la segnalazione su Tina e Gemma che sembra cambiare ogni cosa.

Gemma Galgani e Tina Cipollari: il retroscena choc sulle liti a Uomini e Donne

Tina e Gemma sono ormai anni che litigano all’interno degli studi Elios. Tant’è che in molti hanno accusato l’irriverente opinionista di essere una bulla nei confronti della dama, facendo riferimento ai suoi scherzi come farle un gavettone durante la chiusura di stagione, ma lei ha sempre smentito affermando che si tratta di gesti innocenti e ironici.

Da quel momento, però, in molti si sono convinti che le due si siano messe d’accordo e che il loro rapporto burrascoso a Uomini e Donne sia soltanto frutto di un’idea televisiva e niente di più, ma sarà realmente così o si tratta delle solite insinuazioni infondate? Nelle scorse ore è arrivata una segnalazione che ha insospettito e non poco i fan del programma.

A parlarne è stato Alessandro Rosica, L’investigatore social, che ha commentato in diretta il ritorno del dating show targato Maria De Filippi, accusando le due protagoniste di essere nient’altro che due burattini perché si limiterebbero a mettere in scena un copione scritto dagli autori.

L’esperto di gossip rivela anche che le due andrebbero spesso a cena insieme e i rapporti sarebbero tutt’altro che burrascosi. E’ pur vero, però, come fa notare il portale Gossip e Tv, che sembrerebbe assai improbabile che durante il corso di questi anni nessuno le abbia paparazzate insieme, visto che spesso e volentieri vengono pubblicati alcuni scatti rubati sulla loro vita privata.

Tina Cipollari e Gemma Galgani fingono le liti a Uomini e Donne? Rosica non sembrerebbe avere dubbi, ma le dirette interessate hanno sempre smentito tali dicerie.