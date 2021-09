Tina Cipollari dimagrita: il segreto dell’opinionista di Uomini e Donne

Il nuovo stile alimentare di Tina Cipollari: addio ai cibi non sani. Ha perso 20 chili con una dieta sana di Bioterapia nutrizionale

Sarà ancora indiscutibilmente lei la star dell’imminente nuova stagione di Uomini e Donne. Tina Cipollari è l’opinionista per definizione, amata e odiata allo stesso tempo.

L’occasione dell’inizio delle nuove puntate è quella giusta per una grande novità, visto che la donna si presenterà con ben 20 chili in meno. Una super dieta, che ha cambiato profondamente il suo aspetto fisico. A guardare le foto su Instagram il risultato è sorprendente. Vero che aveva messo anche più di qualche chilo nel corso degli anni, e che questa dieta l’ha riportata a una forma migliore.

I chili persi, però, sono tanti: molti si chiedono come abbia fatto e che tipo di dieta abbia usato. A quanto pare la scelta è stata di dire addio a cibi poco sani senza rinunciare a nessun “macro nutriente”. Come ha spiegato la stessa Cipollari sui social, prima mangiava soprattutto carboidrati di cattiva qualità.

Tina Cipollari e l’incredibile dieta: 20 chili persi

Dal cornetto la mattina con cappuccino e spremuta d’arancia fino alla pizza per merenda, passando per un abbondante pranzo con primo, secondo e contorno. In più, nella sua giornata non mancava il gelato. Insomma, un regime alimentare decisamente “allegro”. “Ho cercato di non rivoluzionare, ma di ordinare i miei pasti – ha spiegato la nutrizionista di Tina Cipollari, la dottoressa Emanuela Casaldi come si legge su Io Donna – è una donna che viaggia molto e deve poter consumare un pasto adeguato, composto da carboidrati, proteine, olio e verdure.

L’importante è che siano in porzioni normali, poi dopo 4-5 giorni l’organismo si auto regola”, ha spiegato la bioterapeuta nutrizionale e naturopata. In sostanza, Tina Cipollari non avrebbe fatto una dieta, ma ha cominciato a seguire una corretta alimentazione. Si può applicare a tutti e non esistono divieti particolari. “Ad esempio – ha spiegatola dottoressa – un piatto di pasta non è vietato, ma bisogna farlo precedere da una porzione di insalata. In questo modo non farà ingrassare come se mangiata sola”.