Gemma Galgani rifatta: ecco quanto ha speso dal chirurgo

Gemma Galgani: tutto quello che c’è da sapere sulla spesa fatta dal chirurgo

Gemma Galgani è pronta per trovare l’amore a Uomini e Donne. Questa è la sua undicesima edizione di fila e negli anni è cambiata molto.

Sul web sono presenti delle foto di Gemma del lontano 2010, anno in cui ha deciso di partecipare al dating show e è evidente il suo cambiamento fisico dovuto ai mille ritocchini.

Vediamo quanto ha speso negli anni per la chirurgia estetica

Gemma Galgani: a quanto ammonta la spesa dal chirurgo

Gemma Galgani è presente nella copertina dell’ultima uscita del settimanale Chi. È riuscita a guadagnarsi questo ruolo perché quest’estate ha preso una grande decisione: rifarsi il seno.

È convinta che con questo doppio cambiamento, il principe azzurro arriverà più velocemente.

Questo non è l’unico ritocco che si è fatta negli anni: è andata dal chirurgo anche per labbra, capelli, lifting e denti.

Il primo ritocco fatto riguarda proprio il sorriso. Partecipò al programma Selfie – Le cose cambiano condotto da Simona Ventura.

Gemma Galgani non ha dovuto tirare fuori un soldo, perché era proprio la Mediaset a occuparsi del costo, così la dama torinese si è trovata un sorriso tutto nuovo a costo zero.

Si sa che quando inizi con la chirurgia è poi difficile smettere e Gemma ha avuto lo stesso problema.

La dama di Uomini e Donne continuava a vedersi più vecchia e ha deciso di farsi delle punture agli zigomi che le sarebbero costate dai mille ai 3 mila euro.

Gemma adesso ha un sorriso perfetto, ma delle labbra poco carnose. Decide quindi di rifarsi anche quelle spendendo dai 300 ai 600 euro come si legge su Letto Quotidiano.

Per la Galgani le operazioni chirurgiche al viso sono terminate, si passa quindi ai capelli.

Con l’avanzata dell’età sono diventati crespi e sciupati e incorniciano un viso ormai tornato giovane.

La dama torinese è pronta ad un nuovo cambiamento sottoponendosi ad trattamento alla cheratina da 400 euro.

Passando l’ultima estate in costume, Gemma si vede ancora non perfetta. Nota che le manca qualcosa della sua gioventù: il seno di una quindicenne.

Decide così di chiamare nuovamente il chirurgo e spende parte del suo stipendio per avere delle colline dove prima c’era una pianura.

Il seno è tonico e gonfio e le sarebbe costato circa 8 mila euro.

L’ammontare della spesa dal chirurgo estetico arriverebbe quindi a 12 mila euro, senza costo del sorriso.

Gemma Galgani è ancora una sognatrice come quando era giovane. Proprio per questo ha voluto spendere un’alta somma di denaro per far coincidere il suo aspetto fisico con quello mentale