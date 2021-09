By

L’incredibile cambiamento a Vite al Limite: pesava 300 chili prima di partecipare al programma

Vite al Limite è il programma che si occupa del recupero di persone obese che hanno problemi psicologici e fisici.

A preoccuparsi della loro dieta ci pensa il dottor Nowzaradan, specializzato in malattie cardiovascolari.

Sará lui a decidere quale sarà il momento giusto per affrontare il bypass gastrico, operazione che diminuisce notevolmente la capienza dello stomaco e quindi la fame.

Oggi parliamo di una delle partecipanti più tenaci del programma. È entrata nella clinica di Houston pesando 300 chili, vediamo come sta oggi

Vite al Limite, Melissa Marescot: un’infanzia terribile che l’ha portata a pesare 300 chili

Melissa Marescot nasce in Florida e inizia subito ad avere problemi di salute a causa del suo peso.

Sua madre è alcolizzata e poco presente in casa; quando, però rinsanisce, torna a casa portando tantissimo cibo per scusarsi con la piccola Melissa.

Già da questo momento, la ragazza inizia ad avere un problema di peso fino a quando il suo migliore amico muore e il padre decide di scappare di casa senza dare una spiegazione e salutare.

Melissa continua a nascondere i suoi problemi nel cibo e arriva a pesare ben 200 chili. Ma non è finita qui.

Melissa rimane incinta a 15 anni ed è costretta ad abortire. A ciò si aggiunge la morte del padre e della madre e la piccola ragazza è da sola nel mondo.

Arriva così a pesare 300 chili e decide di andare a Houston e partecipare a Vite al limite.

L’arrivo a Houston per partecipare a Vite al Limite di Melissa Marescot

Melissa Marescot è una delle poche partecipanti di Vite al limite che non ha bisogno di supporti per stare in piedi e camminare e riesce così ad entrare da sola alla clinica di Houston.

Il dottor Nowzaradan pesa la ragazza e nota che la situazione è critica: la bilancia segna 300 chili.

Subito stipula una dieta e Melissa mostra subito la sua tenacia nel seguire la dieta e volersi migliorare.

Durante il programma, la concorrente viene lasciata dal suo fidanzato e trova comunque la forza di continuare.

Purtroppo, però, il dottore della clinica non può operarla e Melissa torna a casa sua in Florida.

Nonostante trovi più difficoltà nel seguire la dieta, la giovane ragazza riesce a perdere comunque peso arrivando a 200 chili.

”Ora faccio addirittura due lavori e ho a malapena il tempo di dormire, ma sono felice di non spendere tutti i miei soldi in cibo” fa sapere Melissa attraverso Letto Quotidiano.

Da giorni circola una notizia sul web secondo la quale pare che Melissa sia morta, ma è ovviamente una fake news. “Lo show è indubbiamente vero. Sono le persone che tendono a spettacolarizzare le notizie e che non sanno distinguere quelle fake da quelle vere” dice ancora l’ex protagonista di Vite al limite.

Melissa Marescot adesso sta bene: vive ancora in Florida, ha un nuovo lavoro e un fidanzato che la ama tanto. La dieta continua ed è convinta di riuscire a farcela.