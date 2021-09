Tale e Quale Show, clamoroso: Carlo Conti confessa tutto

Carlo Conti confessa l’inaspettato su Tale e Quale Show. Il pubblico impazzisce

Carlo Conti sta per partire come conduttore con la nuova edizione di Tale e Quale Show.

Il format prevede che volti famosi della televisione italiana indossino i panni di cantanti iconici del mondo e li mimino nel canto, nel ballo e nei costumi.

Il 17 settembre avrà inizio la sfida e Carlo Conti non vede l’ora. Il programma andrà in onda su Rai 1 in prima serata.

I nomi dei giudici e dei concorrenti sono già stati resi palesi, ma il conduttore fiorentino si fa scappare una novità.

Ecco di cosa si tratta

Carlo Conti: confessione clamorosa su Tale e Quale Show

Il 9 e il 10 Settembre sono andati in onda su Rai 1 i Music Seat Awards condotti da Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Proprio quest’ultimo ha fatto una rivelazione shock sul programma Tale e Quale Show.

Il talent show vede come giuristi Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

I protagonisti del talent sono: Stefania Orlando, Ciro Priello, Dennis Fantina, Gemelli Guidonia, Deborah Johnson, Francesca Alotta, Pierpaolo Pretelli, Biagio Izzo, Federica Nargi, Simone Montedoro e Alba Parietti.

Questo è stato reso ufficiale già da qualche settimana, ma Carlo Conti freme per l’inizio del programma e si è fatto un auto sgambetto.

Durante le premiazioni del Music Seat Awards, il conduttore ha parlato con l’ospite Elettra Lamborghini dopo la sua esibizione.

Tra un discorso e un altro, Carlo Conti dice alla cantante di tenersi libera per la prima puntata di Tale e Quale Show.

Il motivo è che uno dei concorrenti indosserà i panni di Elettra durante la competizione.

La Lamborghini è entusiasta e anche il pubblico a casa che non ne sapeva niente.

Sono così partite le scommesse su chi dovrà twerkare nello studio della Rai e si è subito pensato alla ex gieffina Stefania Orlando.

Lei è molto sensuale e ha il ritmo nel sangue, inoltre è molto autoironica e il look da western per la canzone intitolata Pistolero le donerebbe tantissimo.

Carlo Conti ha spoilerato una delle tante esibizione della prima puntata di Tale e Quale Show. Per scoprire di chi si tratta non ci resta che aspettare venerdì 17 Settembre su Rai 1