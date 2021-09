Lorenzo Amoroso, il compagno di Manila Nazzaro, è pronto a dirle addio. L’ex Miss Italia entrerà nella casa del GF Vip e lui l’ha lasciata così.

Lorenzo Amoruso, oltre ad essere stato una stella del calcio nostrano, è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a Temptation Island. L’ex calciatore aveva scelto di mettere a dura prova la sua storia d’amore con Manila Nazzaro.

I due non riuscivano a trovare un punto di incontro per poter “concretizzare” la loro relazione. Lei abitava, ed abita ancora, a Roma, mentre lui a Firenze. Lorenzo la voleva con sé, ma Manila si è sempre dimostrata essere una donna forte ed indipendente e non voleva lasciare in alcun modo il suo lavoro.

Dopo la fine del loro percorso all’Isola delle tentazioni, la coppia ha compreso che il loro amore è più forte di qualsiasi cosa, proseguendo con la loro relazione, iniziando una quasi convivenza in quanto Lorenzo ha iniziato a spostarsi a Roma.

Ora sono più innamorati che mai e Lorenzo Amoruso è stato costretto a dire addio a Manila Nazzaro perché lei tra poche ore entrerà nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip e lui non ha potuto fare a meno di dedicarle un dolce messaggio.

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip: il messaggio di Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro è pronta questa sera a varcare la famosa soglia rossa della casa del GF Vip. Questo, oltre a donarle un’esposizione h24 sotto gli occhi del pubblico del piccolo schermo, comporta anche un allontanamento dai suoi due figli e dal suo compagno, Lorenzo Amoruso.

Lorenzo, poco prima della partenza, ha deciso di lasciare la concorrente di Alfonso Signorini senza parole, scrivendole una dolcissima dedica inaspettata sul suo profilo Instagram.

“Oggi è iniziata la vera separazione con la mia dolce metà ma io almeno potrò vederla e seguirla in tv per il resto solo un grido: forza amore mio sei fortissima ed una donna eccezionale” ha scritto Lorenzo Amoruso a Manila Nazzaro prima del suo debutto nella casa del GF Vip. “Se avrete piacere, aiutatemi a sostenerla” ha chiesto poi agli utenti della rete, chiedendo di supportare la sua compagna in questo nuovo progetto che potrebbe vederla impegnata in tv per parecchi mesi. Considerato che la scorsa edizione è durata per ben sei mesi.

Lorenzo Amoruso ha scritto una dedica a Manila Nazzaro, sperando che questo percorso al Grande Fratello Vip possa rivelarsi essere un’ottima occasione per lei, che sogna di poter avere uno spazio tutto suo in tv, un angolo rosa pronto ad accogliere tutte le donne del bel paese.

Maurizio Riccio