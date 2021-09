Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ha vissuto un dramma di cui quasi nessuno è a conoscenza.

Wanda Kay è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la mamma di Soleil Sorge, che tra poche ore entrerà nella casa più spiata d’Italia del GF Vip, ma non solo. Mamma e figlia, insieme, hanno preso parte all’ultima edizione di Pechino Express, scuotendo gli animi degli utenti della rete.

Wendy ha lasciato decisamente il segno durante il corso della sua esperienza nell’adventure game di Rai 2, che dovrebbe ritornare sul piccolo schermo degli italiani in una versione del tutto nuova realizzata per Sky, ma non tutti sanno che dietro le sue pungenti battute ed un animo tutto pepe si nasconde un vero e proprio dramma.

Un dramma di cui ha parlato raramente e che in parte è stato vissuto proprio durante la registrazione del programma di Costantino Della Gherardesca. A raccontare il tutto è stata sua figlia Soleil Sorge del GF Vip, rivelando l’incubo che hanno visto negli ultimi anni.

Soleil Sorge racconta il dramma vissuto da sua madre Wendy Kay

La mamma di Soleil Sorge del Grande Fratello Vip è sempre apparsa sul piccolo schermo degli italiani in una forma perfetta. Un sorriso sulle labbra e la battuta, pungente che non passa inosservata, sempre bella pronta. Non tutti, però, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, conoscono cosa si nasconde dietro tutto questo.

Wendy Kay è molto di più di quello che il pubblico del piccolo schermo ha potuto vedere durante il corso della sua partecipazione a Pechino Express e sicuramente durante il corso della permanenza di sua figlia Soleil nella casa più spiata d’Italia avremo modo di saperne di più, ma scopriamo insieme che cosa ha dichiarato a tal proposito.

Soleil Stasi, dopo la fine dell’esperienza a Pechino Express, ha confidato agli utenti della rete che sua madre durante il corso delle registrazioni aveva scoperto di avere un nodulo al seno. Una scoperta che ha gelato il sangue di entrambe, in quanto è stato come rivivere il loro più grande incubo. Wendy Kay ha sconfitto due tumori al seno e quello poteva rivelarsi essere il terzo.

Fortunatamente però ogni cosa è andata per il meglio e quello che lei aveva notato sul suo corpo non era un nodulo vero e proprio, ma, nonostante ciò, non hanno potuto nascondere la preoccupazione e la paura provate in questi istanti.

Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, ha nascosto per molto tempo questo dramma, ma ora è pronta a raccontarlo e siamo sicuri che non mancherà occasione durante il percorso nella casa del Grande Fratello Vip di sua figlia.