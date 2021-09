Ainett Stephens riparte dal Grande Fratello Vip dopo i terribili drammi

Ainett Stephens al Grande Fratello Vip è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita dopo aver vissuto drammi che l’hanno cambiata per sempre.

Ainett Stephens, dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo degli italiani, è pronta a fare il suo ritorno in tv. Ainett è nota ai telespettatori per aver preso parte a programmi di successo come Il Mercante in fiera, dove ricopriva il ruolo de La Gatta Nera, e a Chiambretti Night.

Dopo quest’esperienze, però, la Stephens è letteralmente sparita dal mondo dello spettacolo. In molti, probabilmente, avranno pensato che purtroppo in tv non c’è spazio per tutti e che anche per lei c’è stato lo stesso destino che è toccato ad altri suoi colleghi. In realtà le cose non sono andate propriamente così. In quanto è stata una sua decisione lasciare la tv, ma ora è pronta ripartire. Qual è però il motivo di tale scelta?

Ainett Stephens prima del Grande Fratello Vip ha vissuto dei drammi che l’hanno cambiata per sempre e sicuramente durante il corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia avrà modo di raccontarsi al meglio, ma nel frattempo vediamo che cosa ha dichiarato prima del suo ingresso.

GF Vip: Ainett Stephens pronta ad un nuovo inizio dopo i drammi del passato

Ainett Stephens, prima di approdare nella casa del GF Vip, che vedrà per la terza edizione consecutiva Alfonso Signorini nel ruolo di padrone di casa, si è raccontata ai microfoni di Silvia Toffanin per Verissimo.

In quell’occasione la showgirl ha rivelato di aver vissuto due profondi drammi. Il primo, purtroppo, riguarda suo figlio. In quanto il bambino ha smesso di parlare a soli due anni. Dopo svariate visite, Ainett ha scoperto che il piccolo ha una forma di autismo, ma nonostante ciò non si è mai arresa e fa di tutto affinché lui possa sviluppare al meglio tutte le sue capacità.

Questa purtroppo non è l’unica tragedia che ha colpito la showgirl. Qualche tempo fa, infatti, ha rivelato che sia sua madre che sua sorella sono misteriosamente scomparse. Le due donne si occupavano di fare import ed export di prodotti per capelli, ma dopo essere partite per un viaggio a Trinidad non hanno più fatto ritorno.

Si suppone, purtroppo, nonostante non ne abbiano mai trovato i corpi, che le due donne siano state uccise o peggio ancora bruciate vive, ma Ainett non perde le speranze e spera ancora di poterle incontrare un giorno.

Ainett Stephens al GF Vip è pronta a voltare pagina, facendo conoscere al pubblico del piccolo schermo un lato completamente differente della sua personalità.