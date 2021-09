Vi ricordate di Francesca Cipriani al suo esordio al Grande Fratello? Questo video vi mostrerà tutti i suoi momenti più trash ed iconici nella casa più spiata d’Italia.

Francesca Cipriani è senza dubbio uno dei personaggi più divertenti del piccolo schermo degli italiani e questa sera, insieme ad altri vipponi, varcherà la famosa soglia rossa del Grande Fratello Vip.

Gli utenti della rete più attenti, però, ricorderanno bene che questa all’interno della casa più spiata d’Italia per lei non è di certo la prima volta. Francesca, infatti, ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo proprio grazie a questo reality show. Ovviamente nella versione dedicata ai personaggi comuni.

Vi ricordate il percorso di Francesca Cipriani al Grande Fratello? Se la risposta è negativa, niente paura. Abbiamo trovato un video che fa al caso vostro e vi farà tornare in mente tutte le sue perle più trash.

Grande Fratello: le migliori perle di Francesca Cipriani – VIDEO

Francesca Cipriani siamo sicuri che al Grande Fratello Vip saprà strappare più di un sorriso al pubblico del piccolo schermo, ma nell’attesa che Alfonso Signorini torni in onda con il reality show più amato di sempre, ecco a voi i momenti più iconici del suo debutto in tv.

Francesca, fin dagli esordi, è rimasta impressa per il suo prosperoso seno. Anche se all’epoca non era così abbandonante come oggi, ma non è di certo un mistero che la Cipriani durante il corso degli anni abbia scelto di ricorrere all’aiuto del chirurgo.

Certo il suo aspetto è un po’ differente rispetto ad oggi, ma la sua allegria e voglia di spensieratezza sono rimasti gli stessi di tanti anni fa. Speriamo soltanto che il suo percorso possa essere un po’ più fortunato, perché al suo debutto Francesca Cipriani al GF fu eliminata quasi subito, rimanendo soltanto poche settimane nella casa.

Francesca Cipriani al GF Vip sarà in grado di farsi valere? Noi siamo assolutamente sicuro di sì.