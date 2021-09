Isabella Ricci in bikini: la dama di Uomini e Donne lascia senza parole

Isabella Ricci di Uomini e Donne si è mostrata come mai prima d’ora. La foto in bikini al mare è da infarto: corpo statuario!

Isabella Ricci è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. Nonostante sia entrata a far parte del programma soltanto da poco, il suo debutto televisivo è avvenuto poco prima della chiusura della passata stagione, è riuscita a fare breccia nel cuore di milioni di italiani.

Isabella è stata apprezzata per il suo stile e per la sua eleganza. Elementi che le hanno permesso di distinguersi in men che non si dica nel parterre delle dame del programma tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi. Tant’è che è anche una delle più seguite social. Per questo motivo uno dei suoi ultimi scatti, che la immortala mentre indossa un elegantissimo costume da bagno, non è affatto passato inosservato dagli utenti della rete.

Uomini e Donne, Isabella Ricci manda in tilt il web: la foto in costume incanta

Isabella Ricci nella foto in costume, che trovate in fondo a questo articolo, appare non solo più elegante che mai, dote che aveva già sfoggiato durante il corso della sua partecipazione a Uomini e Donne, ma anche di una bellezza in grado di togliere il fiato.

Nonostante non sia più una ragazzina, Isabella di Uomini e Donne su Instagram ha sfoggiato un fisico tonico ed asciutto. Tanto da far invidia ad una ventenne.

Tant’è che lo scatto è stato apprezzato e non poco degli utenti della rete, che oltre ad apprezzare la classe della dama del Trono Over hanno ammirato anche questa sua sensualità. Tant’è che siamo sicuri che durante il corso di questa stagione all’interno del programma, farà come al solito strage di cuori.

Isabella Ricci in costume da bagno ha mandato in tilt gli utenti della rete, che sono rimasti di sasso di fronte alla sua bellezza.