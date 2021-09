Grande Fratello Vip 6, clamoroso: ecco chi vincerà

By

Il Grande Fratello Vip 6 è pronto a partire e già c’è chi ha ben chiaro chi sarà il vincitore della sesta edizione del reality Mediaset

Manca ormai davvero poco all’inizio del Grande Fratello Vip 6. Gli italiani non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di assistere all’ingresso nella casa di tutti i nuovi concorrenti che ormai sono stati svelati da Signorini e dagli autori.

Tanti i nomi di spicco che i telespettatori hanno voglia di seguire dal vivo giorno dopo giorno per scoprire magari i lati nascosti delle loro personalità. In questi giorni si è parlato tantissimo di ognuno di loro ma come sempre, con l’inizio delle trasmissioni, c’è chi si sbilancia già sul possibile vincitore del reality.

Un gioco che spesso si fa tra amici, conoscenti o familiari, ma che da qualche anno può anche portare nelle nostre “casse” qualche soldino in più. Ormai infatti è abitudine dei bookmakers aprire le scommesse anche per eventi televisivi come reality e talent show: i quotisti hanno già definito chi sarà a trionfare al GF VIP.

Grande Fratello Vip 6, il nome del vincitore secondo i bookmakers e le altre quote

Gli esperti di scommesse hanno deciso di puntare tutte le loro fiches su Manuel Bortuzzo: il giovane nuotatore, rimasto paralizzato dopo una sparatoria, viene dato come favorito per la vittoria finale con una quota pari a 5 volte la posta.

Dietro a Manuel la quota più bassa, e quindi quella che rappresenta la seconda possibile vincitrice, è per Sophie Codegoni: l’ex tronista è quotata a 7. Completano il podio, con una quota di 8, Francesca Cipriani e Raffaella Fico.

Per entrambe le ragazze si tratta di un ritorno alle origini: tutte e due hanno partecipato all’edizione Nip del Grande Fratello e proprio da quel momento ha avuto inizio la loro carriera nel mondo dello spettacolo. Un territorio già conosciuto che potrebbe fare la differenza in termini di vittoria finale.

Chi invece secondo i bookies non ha quasi nessuna chance è Tommaso Eletti: l’ex protagonista di Temptation Island è quotato a 30, e dietro di lui ancora più sfavoriti Gianmaria Antinolfi (ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello) e il figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia, Nicola Pisu. Voi avreste il coraggio di puntare su uno di loro?