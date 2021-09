Veronica Ruggeri, che incanto. Poi la confessione: “La mia prima volta”

Veronica Ruggeri, la bellissima conduttrice de “Le Iene” incanta i suoi follower su Instagram mostrandosi in uno stupendo abito rosso

Stupenda nel suo abito rosso, che lei spiega essere una “prima volta”. L’inviata e conduttrice de Le Iene incanta e lascia tutti senza parole per la sua indiscutibile bellezza.

“Per prima volta”, la bella Veronica Ruggeri intende la scelta d’indossare un abito rosso come spiega lei lasciando nella didascalia anche l’emoticon che ride. La conduttrice delle Iene ha incantato Venezia con un vestito in tinta (di colore rosso, appunto) assieme al suo fidanzato Nico Devitiis, anche lui volto noto delle Iene. Evidentemente, per la “rossa” (di capelli) Veronica è la prima volta che ha potuto godersi la kermesse lagunare, giunta quest’anno alla sua 78esima edizione. Veronica Ruggeri ha postato una foto sul suo profilo ufficiale Instagram.

Veronica Ruggeri spettacolare col suo abito rosso: ecco l’occasione

Seduta su un divano, occhiali da sole e la sua consueta chioma folta in stile “leonessa”. Una foto che ha scatenato i suoi oltre 500mila follower e una serie di commenti a raffica per complimentarsi con lei. Da moltissimi utenti comuni (molte donne) a qualche vip come Sonia Lorenzini, la cantante Giusy Ferreri e Benedetta Mazza. La Ruggeri è apprezzata dal pubblico per la sua bravura e l’impegno nel sociale.

E’ stata prima inviata e poi co-conduttrice delle Iene. Con l’addio di Alessia Marcuzzi, è probabile che nella prossima edizione avrà più spazio. Anche per questo, forse, la giornalista prepara il terreno a suon di foto, richiamando i suoi fan. Lei quest’anno ha trascorso le vacanze a Formentera con il compagno, e dopo la passerella a Venezia si prepara a tornare al lavoro.