Grande Fratello Vip al via: l’ultimo messaggio della showgirl

Grande Fratello Vip al via: la showgirl, prima di entrare nella casa di Cinecittà, si lascia andare alle ultime dichiarazioni.

Tra poco più di ventiquattro ore, la porta rossa di Cinecittà sarà riaperta e comincerà ufficialmente la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più famosa d’Italia entreranno anche due concorrenti che hanno trovato il successo partecipando ad un’edizione classica del Grande Fratello.

Tra i tanti concorrenti ci sarà anche Francesca Cipriani che, prima di entrare nella casa più famosa d’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni svelando anche di chi sentirà la mancanza. Allegra e vivace, la Cipriani è pronta a stupire.

Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani senza filtri prima del debutto

Francesca Cipriani è pronta a conquistare il pubblico del Grande Fratello Vip che potrà seguire le avventure degli inquilini più famosi d’Italia su Mediaset Extra o su Mediaset Infinity.

“Andare per negozi sarà la cosa che mi mancherà di più quando sarò dentro la casa. Perché ritorno nella casa? Amo i reality e il primo amore non si scorda mai”, ha spiegato la Cipriani che nella casa ritroverà un grande amico come Giucas Casella.



Nella casa, Francesca si mostrerà senza filtri. La showgirl spera di poter trovare persone con cui legare ed instaurare un rapporto vero come ha fatto con Giucas Casella durante l’avventura sull’Isola dei Famosi.

“Spero di trovare qualcuno sui cui contare nella casa. Ho un grande cuore e sono testarda. Scopriremo una Francesca più matura che ha trovato l’amore”, ha aggiunto la Cipriani.

Fuori dalla casa, ad aspettarla, ci sarà il fidanzato Alessandro Rossi. In un’intervista a Chi, parlando della sua dolce metà, la Cipriani ha detto: “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena. Poi non ci siamo più lasciati. E tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra!“.