“Mi ha lasciato”: struggente confessione in diretta dell’ex gieffino

L’ex gieffino, tra i più amati dal pubblico, in diretta, all’interno di un altro reality, svela di essere stato lasciato dalla fidanzata.

Tanti amori sono nati nella casa del Grande Fratello Vip. Alcuni durano ancora come quello di Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti che s’incontrarono durante la quarta edizione del Grande Fratello che fu vinta da Serena Garitta o come quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Altri amori, invece, sono finiti come quello di due degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip tra i più amati dal pubblico.

Tra le coppie più belle che il Grande Fratello Vip ha formato c’è sicuramente quella di Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due, dopo essersi conosciuti ed essere diventati amici, si sono fidanzati lontano dalle telecamere. Dopo quattro anni, però, quell’amore è finito e, durante un reality spagnolo a cui sta partecipando, Luca ha svelato un retroscena sulla fine della storia.

L’ex gieffino Luca Onestini svela un retroscena sulla fine della storia con Ivana Mrazova

Concorrente di Secret Story, reality spagnolo simile al format del GF Vip, Luca Onestini ha raccontato agli altri concorrenti alcuni dettagli sulla fine della sua storia d’amore con Ivana Mrazova.



“Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei. Sì, adesso sono molto triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo così tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d’amore incredibile. Vivevamo insieme, ma ho vissuto il lockdown da solo a casa perché lei è partita“, ha detto Luca.

“Perché mi ha lasciato? Dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose..“, ha aggiunto ancora l’ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne.

Ivana Mrazova risponderà all’ex fidanzato o sceglierà di non replicare restando in silenzio?