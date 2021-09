Sanremo 2022, Amadeus cambia tutto? Parte la rivoluzione

Sanremo 2022, lavori in corso: Amadeus comincia a delineare la nuova edizione del Festival che potrebbe presentare una clamorosa novità.

Dopo rumors e indiscrezioni, l’annuncio che il pubblico sperava di ricevere, è finalmente arrivato: Amadeus, per il terzo anno consecutivo, sarà il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. L’edizione 2022 della kermesse musicale, dopo la storica edizione dello scorso anno senza pubblico a causa del covid, tornerà ad avere gli spettatori. Il Teatro Ariston avrà, così, nuovamente il pubblico per la gioia non solo di Amadeus, ma anche degli artisti in gara.

Quello dello scorso anno è stato un Festival rivoluzionario. Amadeus, infatti, sul palco del Teatro Ariston ha portato tantissimi giovani, in primis i Maneskin che, non solo hanno trionfato vincendo con il brano Zitti e buoni, ma sono anche riusciti a vincere l’Eurovision 2021 e, attualmente, stanno scalando tutte le classifiche.

Per l’edizione 2022, tuttavia, potrebbe esserci una vera rivoluzione da parte di Amadeus.

Sanremo 2022: la novità a cui starebbe pensando Amadeus

Se il numero degli artisti in gara durante il Festival di Sanremo 2021 è stato di 26, nel 2022 il numero sarà inferiore. Tuttavia, il numero differente degli artisti in gara sul palco del Teatro Ariston non dovrebbe essere la sola novità a cui starebbe pensando Amadeus che, prima di Sanremo, sarà impegnato in un altro programma.

Amadeus, infatti, potrebbe eliminare la categoria Nuove Proposte. Ad annunciarlo è il sito All Music Italia secondo cui la sezione Nuove Proposte sarà eliminata. Amadeus, così, potrebbe seguire la scelta fatta da Claudio Baglioni a Sanremo 2019 quando, dopo una selezione di giovani artisti, sul palco del Teatro Ariston portò Einar, ex allievo della scuola di Amici e Mahmood che poi trionfò con il brano “Soldi”.

La macchina del Festival di Sanremo è già partita. Quali artisti porterà sul palco Amadeus? Il pubblico attende di scoprirlo e si augura di poter avere, in qualità di ospiti, anche i Maneskin.