“Messo ai margini”: amaro sfogo del conduttore Mediaset

Il conduttore Mediaset si lascia andare ad uno sfogo svelando il modo in cui è stato messo ai margini quando era al culmine del successo.

Sta per tornare in tv, in prima serata su canale 5, con un nuovo programma, ma prima del debutto, il conduttore Mediaset si è raccontato in una lunga intervista parlando anche di uno dei momenti più difficili della sua carriera.

Il conduttore che, questa sera, torna su canale 5 conducendo la nuova edizione di Scherzi a parte che Mediaset ha deciso di mandare nuovamente in onda tre anni dopo l’ultima edizione è Enrico Papi che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha parlato del momento in cui non ha più trovato spazio in tv.

Enrico Papi torna a Mediaset: la rivincita dopo il periodo buio

Enrico Papi, dopo l’avventura vissuta a Tv8, ha deciso di tornare a Mediaset. Una rivincita per il conduttore che, con un lungo lavoro, è diventato uno dei personaggi più amati dal pubblico.

“Sono arrivato a fare questo lavoro partendo dal basso e tutti i risultati ottenuti li ho conquistati sul campo. In un momento particolare della mia carriera, forse quello di maggiore successo, c’è stata una pressione forte sulla mia persona che mi ha messo ai margini e mi ha costretto ad aspettare il momento più opportuno”, ha raccontato a Fanpage.

“Le ragioni col tempo le ho capite benissimo e mi è servito da lezione, perché certe cose non le accetterò mai più. Sono una persona che non ama entrare nei particolari e non farò nomi di persone specifiche. Questo è un mondo in cui ciò che si vede dall’esterno non rispecchia, spesso, ciò che accade dentro la macchina. Il pubblico è sempre quello che decide, ma non sempre chi è premiato dal pubblico lavora. Io ho sempre amato non entrare nel campo altrui, concentrandomi sul lavoro“, ha aggiunto. Ora è pronto ad affrontare la nuova sfida.