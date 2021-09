Volano stracci al Grande Fratello Vip: scintille prima del debutto

Scintille al Grande Fratello Vip. Cinque anni fa le due conduttrici sono state protagoniste di un acceso scontro a distanza

Manca ormai pochissimo alla prima puntata del Grande Fratello Vip, giunto alla sua sesta edizione. Si parte lunedì sera su Canale 5, come di consueto dopo Striscia la Notizia. E nemmeno il tempo di cominciare e già covano sotto la cenere le prime polemiche.

In particolare c’è un personaggio che si appresa a entrare nella casa e che risulta essere molto agguerrita e combattiva. In particolare, si profila uno scontro al veleno tra la concorrente e una delle opinioniste, la new entry Adriana Volpe. Aveva partecipato al reality nella casa nel 2020, stavolta starà in studio a sindacare e commentare su ciò che avviene a Cinecittà. E molto probabilmente dovrà fare i conti con le agguerrite donne della casa. Parliamo di Adriana Volpe, che debutta al Grande Fratello nella nuova veste, e di Manila Nazzaro, ex miss Italia, che è una delle prossime inquiline.

Grande Fratello Vip, subito uno scontro tra una concorrente e la nuova opinionista?

Come ricorda Dagospia, le due ebbero uno scontro qualche anno fa, per la precisione cinque. Nella trasmissione “Mezzogiorno in famiglia”, Manila Nazzaro fu sostituita proprio da Adriana Volpe. Una scelta “tecnica” della Rai che mandò l’ex miss Italia su tutte le furie. A quanto pare, da quel 2016 Manila Nazzaro non avrebbe un ottimo rapporto con Adriana Volpe a causa di questo episodio.

Tuttavia, se si ricorda un’intervista di Manila a “TvBlog”, aveva definito la Volpe una grande professionista, spiegando che l’aveva anche telefonata dopo aver saputo di partecipare al Grande Fratello. Quindi apparentemente le cose tra le due sarebbero migliorate? Vedremo. Intanto, oltre a Adriana Volpe a fare da opinionista ci sarà anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Anche in questo caso si tratta di due personalità forti che non sarà facile gestire.