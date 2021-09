Grande Fratello Vip 6, a pochi giorni dalla prima puntata salta fuori il primo scoop sui due vipponi: “Nella Casa qualcuno fingerà un flirt”

Pochi giorni e si partirà con sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’appuntamento è per lunedì 13 settembre su Canale 5, intorno alle 21.30.

Sarà una lunga stagione, con la durata del programma che è ancora imprecisata (si parla di 9 mesi, ma per ora sarebbero al massimo 6 o 7), ma che sicuramente si concluderà nel 2022. Come sempre, al timone c’è Alfonso Signorini, non solo conduttore ma anche deus ex machina del super reality Mediaset.

In studio ci saranno due nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. La casa, invece, è stata completamente rivista nella disposizione e nella grandezza delle camere, anche perché tra i concorrenti sarà accolto Manuel Bortuzzo, che purtroppo è costretto su una sedia a rotelle. Chiaramente, l’aspettativa è tutta per cosa succederà tra i concorrenti: litigi, intrecci e anche i consueti flirt amorosi.

Grande Fratello Vip, subito un “finto” flirt nella casa?

A tal proposito, arriva una rivelazione da Amedeo Venza. L’infuencer ha spiegato si social che ha avuto delle segnalazioni su due “vip” che parteciperanno al gioco, i quali potrebbero inscenare una storia d’amore per dare un po’ di “spirito” al programma. Il loro intento sarebbe di generare curiosità e interesse nel pubblico, in modo da proseguire il più possibile la permanenza nella casa e “sopravvivere” agli immancabili televoti (il primo ci sarà già lunedì).

Chiaramente, se fosse vero si tratterebbe di una situazione decisamente triste, ma l’influencer si spinge oltre. Venza aveva già dato in passato che tra i concorrenti Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge ci fosse un flirt in corso. Stavolta ha aggiunto il dettagli che lui è fidanzato è che la presunta storia con la Sorge (ex di Uomini e Donne e L’Isola dei Famosi) sia anch’essa frutto di un’invenzione. Che siano loro i protagonisti di questa presunta storia finta? Lo vedremo, ma la sensazione è che la verità sia un’altra…