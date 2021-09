Don Matteo, cambia tutto: la foto dal set svela la novità

Don Matteo cambia le carte in tavola: la foto che ha lasciato sorpresi i fan

Molti credevamo che la fiction di Don Matteo si sarebbe fermata alla dodicesima stagione, ma i registi Francesco Vicario e Luca Brignone hanno iniziato a registrare le nuove puntate già a metà luglio.

Probabilmente non sarà possibile vedere i nuovi episodi prima dell’inizio del 2022, ma arrivano già i primi spoiler.

Per Don Matteo tutto è cambiato e ci pensiamo noi a raccontarvelo

Don Matteo: ecco cosa cambia nella prossima stagione

Don Matteo racconta le vicende di un parroco amante delle indagini e degli intrighi che collabora con il maresciallo Cecchini e i Carabinieri al fine di scovare il delinquente.

Il prete è interpretato dalla prima stagione dall’affascinante Terence Hill che ha però deciso di dire addio al suo ruolo. Dopo ventuno anni, l’ex protagonista di film western ha deciso di dedicare la totalità del suo tempo alla famiglia e alla moglie Lori Zwicklbauer conosciuta sul ste di Dio perdona… io no.

Leggi anche —> Don Matteo, clamorosa censura per la fiction di Raiuno: mai accaduto prima

Al suo posto troveremo un altro amato volto della televisione italiana, ovvero Raoul Bova. Lui interpreterà il ruolo di sacerdote nel suo primo anno di incarico.

Quasi sicuramente, Terence Hill sarà presente nelle prime puntate e aiuterà il nuovo prete ad ambientarsi in Umbria.

Tra saluti e nuovi arrivi, torna sul set una vecchia certezza del cast: si tratta di Flavio Insinna nel ruolo del capitano Anceschi.

A questo giro si occuperà di fare il colonnello e una triste novità ci attende.

Anceschi salutò Gubbio dopo il matrimonio con Laura Respighi, sindaca della città, ma tornerà in città vedovo e con una figlia da accudire.

Leggi anche —> Da X Factor a Don Matteo: cambia tutto per il cantante

Ma ecco le certezze del cast che ci accompagnano: primo fra tutto Nino Frassica nel ruolo del divertente maresciallo Cecchini.

Poi troviamo il brigadiere Ghisone, interpretato da Pietro Pulcini, Natalina, nonché perpetua di Don Matteo interpretata da Nathalie Guetta e lo stravagante sagrestano Pippo (Francesco Scali).

Tra loro, saranno presenti anche la capitana Anna Oliveri interpretata da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico nelle vesti del pm Marco Nardi.

È proprio quest’ultimo che rivela un fatto importante della serie tramite il suo profilo social.

Pubblica degli scatti del set e il look è sorprendete: Marco e Anna indossano gli abiti sportivi per giocare a tennis e sono pronti per affrontarsi in un match scoppiettante.

Leggi anche —> Don Matteo 13: “Ultima volta”. Struggente annuncio

Nella didascalia possiamo leggere queste parole: “Finalmente ci hanno fatto fare un episodio sul tennis a Don Matteo. Bellissimo!”.

I fan sono impazziti e scrivono mille commenti sotto il post: c’è chi non vede l’ora, chi spera in un ritorno di fiamma tra i due e chi adula scrivendo: “Ti dona il bianco, sei tostissimo”.

Questa nuova stagione di Don Matteo sarà notevolmente diversa da quelle passate, ma i prospetti sono molto buoni.

I misteri sono dietro l’angolo e Raoul Bova è pronto a tenere testa alla vecchia guardia di Terence Hill.