Tragedia per la famosa attrice: struggente annuncio della sorella

l’attrice investita da un camion di cemento mentre attraversava la strada: “Ha evitato per un pelo la paralisi

Tragedia sfiorata per una nota attrice, che ha rischiato la vita in un incidente stradale. Parliamo della star dell’apprezzata serie tv “Skins“, di cui lei è regista e anche interprete.

La donna è stata travolta nel centro di New York mentre attraversava la strada ed è ora ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. Si trova in terapia intensiva e c’è preoccupazione da parte dei suoi familiari e amici. A spiegare cosa è accaduto è stata la sorella dell’attrice, sua gemella, attraverso Instagram. “Mia sorella è molto fortunata a essere viva e ha evitato per un pelo la paralisi”.

Parliamo di Kathryn Prescott e della grande preoccupazione espressa dalla sorella Megan: “È stata sottoposta a un difficile intervento chirurgico perché nell’impatto con il grosso automezzo ha riportato la frattura del bacino in due punti. Si è fratturata entrambe le gambe, il piede e la mano sinistra”, si legge nella storia.

Attrice travolta da un camion a New York: ha riportato ferite gravissime

“I medici sperano che possa guarire completamente, ma serviranno le giuste cure”. L’artista è stata investita da un camion che trasportava cemento. L’attrice vive da sola a New York, e la sorella ha spiegato che i familiari non possono raggiungerla in fretta a causa delle misure anti Covid.

I confini degli Stati Uniti, infatti, sono chiusi e l’ingresso è permesso solo a chi è cittadino americano. Megan, invece, è cittadina britannica e si è vista negare il permesso, nonostante l’intervento dell’ambasciata. Inoltre, la donna ha anche pubblicato un appello sui social affinché qualcuno la aiuti a superare queste difficoltà burocratiche.