L’Inghilterra trema: Meghan Markle pazza di gelosia contro il marito Harry

Meghan Markle e il principe Harry sono ormai sposati da ben 3 anni. Da quando si sono fidanzati, il duca e la duchessa di Sussex hanno fatto scelte importanti e difficili, come quella di allontanarsi da Buckingham Palace.

Adesso entrambi vivono a Santa Barbara insieme ai due figli Lilibet e Archie.

Nonostante si pensi che la coppia reale sia felicemente innamorata, l’attrice Meghan ha appena passato un brutto momento presa dalla gelosia per il marito.

Vediamo cosa è successo

Meghan Markle gelosa di Harry: “Pentita della sua decisione”

Meghan Markle si trova a Santa Barbara ad accudire i figli, scrivere storie per bambini ed è presa da eventi di beneficenza.

Il marito Harry, invece, si trova in Colorado per il torneo di Aspen Valley Polo Club, suo grande hobby dai tempi dell’infanzia.

Il duca di Sussex è molto bravo in questo sport e insieme alla sua squadra si porta a casa uno dei premi più importanti.

Per immortalare il momento viene scattata una foto dei giocatori con il premio e subito messa in rete su Instagram.

La foto ha subito fatto clamore per un dettaglio ingiustificabile e il post arriva anche alla moglie Meghan.

Harry si trova accanto alla bellissima e giovane Riley, nonché unica donna della squadra. È piccola di statura, ma sa il fatto suo: è una 24enne tutta pepe che gira intorno al duca da molti anni.

Inoltre si può vedere la mano di Harry che cinge le spalle della ragazza che a sua volta gli abbraccia il fianco e il gluteo.

La giovane Riley ha fatto un gesto poco reale e Meghan Markle è andata su tutte le furie.

Secondi fonti anonime, la moglie non ha accettato “l’amichevole vicinanza” tra i due e sta già impazzendo di gelosia.

L’anonimo continua poi a raccontare al sito di gossip New Idea e aggiunge: “Meghan si è pentita della sua decisione di stare a casa”.

“La mente di Meghan è andata in tilt non appena ha notato Riley, che è talentosa, più giovane, bellissima e molto divertente” confessa la fonte che era presente al momento di ira della duchessa.

”Certo, Harry è innamorato di Meghan oggi ma ora che l’America si sta aprendo verso di lui e Harry tornerà sulla scena per raccogliere i fondi a favore delle loro organizzazioni di beneficenza, Meghan potrebbe voler tenere sotto controllo il maritino dagli occhi verdi”.

Ricordiamo che la Markle è già stata sposata con il regista Trevor Engelson e sembra che il matrimonio si sia concluso per la patologica gelosia dell’attrice americana.

Insomma, Meghan ha messo Harry ai ferri corti e ha paura di perderlo. Dall’allontanamento dalla famiglia reale, nessuno si sarebbe aspettato un momento di crisi tra i due, ma sappiamo tutti che Harry ha sempre deciso per se stesso e non accetta i no.

Adesso sta alla duchessa di Sussex vedersela con lui e deve cercare di tenerselo ancora stretto senza distrazioni.