La star della Rai lascia tutto: “Non scendo al livello di chi mi insulta”

Insultata, lascia i social: “Non scendo al livello di chi mi offende”. La star della Rai pubblica un post sui social in cui annuncia l’addio

Le celebrazioni dei 40 anni di una famosissima canzone sono diventati un incubo per uno dei personaggi più apprezzati della Rai. Sulla cresta dell’onda da decenni, ha deciso di abbandonare i social con un lunghissimo messaggio sulla sua pagina Facebook.

Il motivo è una cascata di insulti e offese arrivati dopo la serata di venerdì scorso, dove ai Seat Music Awards si è esibita per cantare la celebre canzone. Un classico datato 1981, che ha – quindi – festeggiato i suoi 40 anni. La triste esperienza riguarda Loretta Goggi, che venerdì 17 settembre tornerà su Rai 1 nel ruolo di giudice in “Tale e Quale Show”, con Carlo Conti.

La cantante e attrice ha deciso di chiudere con i social a seguito degli insulti e delle offese ricevute dopo la serata in cui ha cantato “Maledetta Primavera” sul palco. La Goggi non entra nel dettaglio, ma probabilmente ha inciso la scelta di cantare il “classico” in playback. Ma critiche sarebbero arrivate anche per il look dell’artista.

Rai, Loretta Goggi e il doloroso addio ai social: il lungo messaggio

Loretta ha mostrato grande rammarico e rabbia per quanto accaduto, spiegando la differenza tra il rapporto con il pubblico dal vivo (la manifestazione si è tenuta all’Arena di Verona) e quello asettico e complicato sui social. “Miei cari tutti, ma proprio tutti tutti, anche coloro che mi seguono su altri siti, vorrei riuscire a ringraziarvi uno ad uno per avermi amato e seguito per 61 anni, sapete bene che non sarei ancora qui senza il vostro sostegno e la vostra stima”.

“Ma oggi, oltre alla gratitudine – ha scritto Loretta Goggi su Facebook – vorrei parlarvi del rammarico che provo nel leggere commenti, anche sul mio sito ufficiale, di una cattiveria, un’arroganza , una gratuità indescrivibili, tali da costringere il mio staff a Cancellarne alcuni e la cosa non mi piace, però l’educazione ha un limite e il mio sito non deve dare spazio a certi signori. Censurare nemmeno è bello. L’unica cosa è prenderne le distanze”. E così la cantante ha annunciato la chiusura dei suoi profili, che ad oggi risultano disattivati.