Rai, salta tutto: programmi cancellati, motivo clamoroso

Rai, salta tutto nel giorno del debutto di tante trasmissioni: programmi cancellati. Ecco il clamoroso motivo.

Colpo di scena nel giorno del debutto di molti programmi Rai. Oggi, lunedì 13 settembre, sarebbe dovuta partire ufficialmente la nuova stagione televisiva della Rai, ma molti programmi sono stati cancellati.

Come fa sapere Davide Maggio, oggi non vanno in onda alcuni dei programmi principali della Rai che avrebbero fatto compagnia ai telespettatori sin da questa mattina. Il motivo della cancellazione della prima puntata delle trasmissioni della televisione di Stato è uno sciopero.

Rai, cancellate le puntate di debutto di molti programmi: quando tornano in onda

Cambia il palinsesto della Rai nel giorno del debutto della nuova stagione televisiva a causa di uno sciopero annunciato da giorni. Davide Maggio riporta la seguente nota diffusa dalla Rai:

“Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, comunichiamo che è stata proclamata l’astensione dalle prestazioni accessorie e straordinarie dal 23 agosto al 14 settembre e una giornata di sciopero il 13 settembre. Di conseguenza nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche“.

Come riporta Davide Maggio, sono così saltati i debutti di Uno mattina e Storie Italiane che hanno comunque fatto compagnia ai telespettatori con il “meglio di” della scorsa stagione. Rinviato anche il debutto I Fatti Vostri su Rai 2 con Salvo Sottile e Anna Falchi, coppia che debutta ufficialmente dopo l’addio di Giancarlo Magalli e che farà compagnia ai telespettatori per tutta la stagione televisiva.

Su Rai 3, invece, è saltato anche il debutto di Agorà ed Elisir sostituiti da un film e che torneranno in onda domani. Dovrebbero andare regolarmente in onda E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone e La vita in diretta con Alberto Matano come si legge sul profilo Twitter di Raiuno.

Da domani, dovrebbero tornare in onda tutti i programmi il cui debutto era previsto per oggi.