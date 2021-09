Royal Family: Harry torna a Londra? Tutti i dettagli

Dalla Gran Bretagna arrivano voci su un possibile ritorno del Principe Harry a casa. Di nuovo buoni i rapporti con la Royal Family inglese?

Le diatribe tra Harry d’Inghilterra e la sua famiglia vanno avanti da tempo. Tutto è cominciato quando ha deciso di trasferirsi lontano dalla Gran Bretagna all’inizio del 2020. Le voci su possibili episodi di stampo razzista che hanno coinvolto sua moglie sono stati confermati dalla stessa Meghan Markle nel corso di un’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey.

Sarebbe stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto i Duchi di Sussex a trasferirsi in Canada. Poi, con l’arrivo della pandemia, la coppia ha deciso di spostarsi negli Stati Uniti d’America, precisamente in California, nella Contea di Santa Barbara. La loro villa di Montecito ha un valore che si aggira intorno ai 14 milioni di euro.

Dopo l’addio all’Inghilterra abbiamo assistito ad una lunghissima serie di polemiche che hanno coinvolto le due fazioni: da un lato Harry e Meghan, dall’altro la restante parte della Royal Family britannica. La pubblicazione di un’autobiografia da parte del Principe Harry tiene sotto pressione da settimane tutti i reali inglesi.

Ma adesso arrivano notizie che vanno nel senso opposto. Pare che i rapporti stiano migliorando leggermente nelle ultime settimane. Prima ci sarebbe stato un contatto tra Meghan Markle e Catherine Middleton, adesso pare che ci sia stato un riavvicinamento tra Harry e la Regina Elisabetta. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Harry torna in Gran Bretagna: ecco il motivo

Pare che il momento che molti sudditi inglesi stessero aspettando da tempo sia finalmente arrivato: il Principe Harry torna a casa. Non sposterà la residenza a Londra, sia lui che Meghan continueranno a vivere felici in California, nella loro lussuosa villa, ma nei prossimi mesi potrebbero esserci importanti novità.

Il Duca di Sussex sta lavorando ad un progetto che coinvolgerà anche sua nonna, la Regina Elisabetta. L’anziana sovrana, infatti, sarà protagonista di alcune riprese che saranno inserite in un documentario prodotto da Netflix e diretto dallo stesso Harry. La docu-serie racconterà il legame tra la Royal Family e gli Invictus Games.

Questo evento sportivo prevede la competizione tra veterani di guerra che hanno dovuto subire disabilità permanenti nel corso del proprio servizio. Harry è da sempre molto legato a questo progetto ed ha sottoscritto con Netflix un accordo che prevede cifre altissime. Si parla di circa 100 milioni di dollari. L’accordo, ovviamente, coinvolge anche sua moglie Meghan.

Queen Elizabeth riceverà, dunque, un’intera troupe televisiva messa a disposizione dal colosso streaming statunitense. Il discorso che il Principe Harry terrà in occasione dell’inizio degli Invictus Games sarà ripreso dalle telecamere di Netflix e sarà inserito nel documentario. L’evento avverrà presso il centro di riabilitazione dei veterani dell’esercito, nel Nottinghamshire.

Le polemiche per il ritorno a casa del Principe

Ogni volta che il Principe Harry torna a casa assistiamo sistematicamente ad una serie infinita di polemiche. Alcune settimane fa c’era stato anche un incontro con suo fratello William, in occasione dell’inaugurazione di un monumento dedicato a loro madre, Diana Spencer, tragicamente scomparsa il 31 agosto 1997 in un incidente stradale a Parigi.

La ‘Principessa del popolo’ avrebbe compiuto quest’anno sessant’anni. Anche in occasione dell’incontro tra i due fratelli ci sono state molte polemiche. Pare che i due si siano a stento rivolto la parola e i tentativi di farli socializzare siano stati un totale fallimento. E nemmeno i rapporti tra Harry e suo padre Carlo pare siano idilliaci.

La notizia che stavolta ha scatenato ulteriori polemiche riguarda Meghan Markle. Come è già accaduto in altre occasioni, pare che anche questa volta l’ex attrice statunitense accompagnerà suo marito in Gran Bretagna. La sua assenza ha già fatto scalpore in passato e ha suscitato lo stesso evento anche stavolta.

È evidente che, nonostante le motivazioni ufficiali, i rapporti tra l’ex stella di Hollywood e la Royal Family britannica continuino ad essere complicati. Difficilmente Meghan perdonerà alcuni episodi accaduti nel corso del periodi di residenza a Kensington Palace. Da quando la Regina Elisabetta e il Principe Carlo hanno negato il sostentamento economico ai due Duchi di Sussex, la coppia sta provando a finanziarsi in un altro modo e Meghan non è più tornata in Inghilterra.