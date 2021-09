Campione olimpico vuole dare un taglio con il passato per rendere migliore il futuro di chi gli sta accanto. Scioccante rivelazione travolge i fan.

Campione olimpico è al centro dell’attenzione, non per un altra vittoria, ma per la recentissima dichiarazione fatta. Il campione ha deciso di mettersi a nudo raccontando un dettaglio della sua vita privata.



Campione olimpico ha ammesso di non considerarsi un buon padre. Affrontare la vita di tutti i giorni significa cogliere ogni prova quotidiana dando il massimo di sé stessi, sia nel lavoro che nella relazioni. Tra queste figura il complesso ruolo di genitore, nello specifico di padre, in cui non si smette mai di imparare.

Un papà che ha dato speranza a tutti è l’attore di 37 anni che ha da poco avuto un figlio, una gioia che non ha tempo. L’età o qualsiasi altra caratteristica, non sono in alcun modo un ostacolo alla realizzazione di questo progetto di coppia.

Il campione olimpico in questione ha raccontato di essere diventato padre per la prima volta quando era molto giovane.



Campione olimpico fa la confessione da brividi

Essere un bravo genitore non è facile, soprattutto quando si svolge una professione altamente impegnativa come quella dell’atleta. Di recente, un ex concorrente del talent di Amici è diventato un papà bravissimo, ma non è per tutti uguale riuscire in questo ruolo. Il papà di cui parliamo oggi è il campione dei 100 metri piani e la staffetta 4×100, Marcell Jacobs! Non si definisce un bravo padre per il piccolo Jeremy.



Marcell dichiara al Corriere della Sera: “Il mio primo figlio, mi è capitato: ero un ragazzo e l’ho vissuto malissimo, come chi sta facendo una cosa per altruismo, ma controvoglia”. A soli 26 anni è padre di 3 figli, due con la compagna Nicole Daza, e il primogenito Jeremy con l’ex Renata Erika.

L’atleta continua dicendo: “Il mio bisnonno ha abbandonato il nonno, mio nonno mio padre, lui me: è una specie di tradizione di famiglia. Il primogenito deve sempre essere lasciato. Io dovrei spezzare il meccanismo, ma per ora non ci sono riuscito”. La sua ex lo incolpa di come si è comportato con un figlio che adesso ha 7 anni e che non ha mai accompagnato nella crescita. Infatti, Jacobs non rinnega la colpa, ma afferma che ha vissuto un forte abbandono a cui non sa reagire.

Nasce a El Paso ne 1994, e il padre, Lamont Jacobs lo ha abbandonato appena nato. Era militare a Vicenza, ma quando è stato spedito in Corea del Sud ha detto alla madre, Viviana Massi, di andare in Italia che lui l’avrebbe raggiunta. Alla fine, non è stato così.

Nessuna medaglia potrebbe colmare ferite così profonde.