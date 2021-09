Amici, il colpo di scena è ufficiale: Maria De Filippi ha deciso

By

Amici di Maria De Filippi è il talent di cui non si può assolutamente fare a meno. Sta tornando con una notizia ufficiale, perché tutto è stato deciso.

Amici è il format che ha come protagonisti i talent più bravi dell’anno. I concorrenti regalano immense emozioni con le loro coreografie e canzoni, ma in particolare c’è una novità assolutamente inedita che ha fatto impazzire il pubblico a casa.

Amici è quasi pronto per portare su Canale 5 i sogni dei giovani talenti della nuova edizione. Ogni anno, il format regala delle grandi emozioni, specialmente attraverso i suoi protagonisti, i talenti!

Tra le novità, salta fuori il nome della prima concorrente, news che è un fulmine a ciel sereno per chi non vede l’ora di vedere le nuove puntate. Si aspetta il consueto appuntamento di sabato, oppure si decide di vedere lo spoiler? Non finiscono qui le novità.

Amici, Maria De Filippi ha deciso: ecco la novità

Mantenere alto il livello di share in un programma storico come quello di Amici, è difficilissimo, specialmente se con il passare degli anni cambiano le mode, gli stili di danza, e le stesse dinamiche tv. Nonostante l’ultima shoccante notizia sulla maestra Celentano, le news non finiscono qua. Giulia Stabile entra nel cast!

Giulia Stabile è l’ultima vincitrice del talent, ha trionfato nell’edizione 2020. Al secondo posto è arrivato Sangiovanni, cantante e suo fidanzato, ma alla fine la vittoria è stata quella della ballerina. Insieme ad essa è arrivato anche il primato, infatti è la prima volta nella storia del programma che vince una ragazza della categoria ballo!

Giulia è nel cast perché è tra i professionisti della scuola. Al fianco di ballerini come Elena D’Amario, Giulia Pauselli, Michele Sacchetta, Giuseppe Giofrè e tanti altri, renderà giustizia con la sua immensa bravura, come ha sempre fatto, alle coreografie!