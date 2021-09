By

Un posto al sole non riesce a far stare tranquilli neanche un volta i fedelissimi telespettatori, i quali stanno sempre il fiato sospeso. L’ultimo evento è tragico!

Un posto al sole è una garanzia di intrattenimento su Rai 3. Dal lontano 1992 le storie dei beniamini della soap si susseguono e proseguono, ma gli ultimi eventi hanno letteralmente rivoluzionato tutto a causa della loro drammaticità. Sconvolgente problema in corso.

Un posto al sole sta per chiudere il ciclo settimanale di novità, ma neanche l’approssimarsi del weekend lascia scampo. L’appuntamento con Palazzo Palladini questa volta è contraddistinto da meno leggerezza, ma da una situazione che sfiora il limite tra la vita e la morte per un amato personaggio!

In seguito all’ultima violenta aggressione, i fan non sanno più cosa aspettarsi all’interno del programma. Litigi, problemi ed incomprensioni sono all’ordine del giorno, ma questa volta la morte è molto più vicina di quello che sembra, per questo la preoccupazione aumenta decisamente a dismisura!

L’evento in questione macchia la scena di rosso sangue e spaventa terribilmente gli spettatori che mai si sarebbero aspettati una degenerazione di questo tipo.

Un posto al sole: protagonista lotta tra la vita e la morte

In seguito all’ultima tragedia sfiorata a Palazzo Palladini, le novità non finiscono mica per gli amati personaggi della soap opera storica e più amata. Lotta tra la vita e la morte il personaggio di Susanna! Incredibili sono i motivi dell’accaduto.

Agnese Lorenzini interpreta il personaggio di Susanna. Susanna sta passando un periodo molto difficile che la porterà a toccare il fondo. Il motivo? Nico la respinge, nonostante la ragazza si mostri al 100% pentita. Il ragazzo solo dopo essersi confrontato con l’amica Angela si rende conto di amarla troppo, così torna indietro.

Lo scenario che gli spetta in studio però gli mette decisamente i brividi: Susanna è in una pozza di sangue e priva di sensi! Una situazione shoccante e inaspettata, come se la vedranno gli amati protagonisti?