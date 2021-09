Scopri subito se sei uno dei segni più critici di tutto lo zodiaco. Se non ci sei tu, meglio sapere chi sono gli altri criticoni (ed evitarli, no?).

No, va bene, lo sapevamo che ti saresti confuso: con questa classifica non vogliamo scoprire quali sono i segni più “in criticità” dello zodiaco!

(Senza contare che li abbiamo già classificati una volta: come vedi siamo un passo avanti a te, sempre!).

La classifica di oggi è riservata a tutti i segni zodiacali che non possono veramente smettere di criticare e giudicare gli altri.

Non è che ci sei anche tu in questa classifica?

I segni più critici dello zodiaco: ci sei anche tu nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Da quando esiste l’umanità, possiamo assicurarvi che esistono anche i criticoni. Dai bulletti e bullette della scuola, ai colleghi di lavoro rintanati nella sala relax ci sarà sempre qualcuno che ti guarda, ti squadra e ti giudica.

Di certo, anche tu lo hai fatto con qualcuno e magari anche senza rendertene conto: siamo tutti socialmente condizionati… beh, ad avere delle opinioni!

Oggi, quello che vogliamo fare, è stabilire quali sono i cinque segni zodiacali che più di tutti non riescono a smettere di giudicare il prossimo e finiscono per farlo anche con cattiveria!

Dopotutto, se a tutti è concesso di pensare qualcosa degli altri, nessuno di certo ti obbliga a farlo diventare un lavoro a tempo pieno, non trovi?

Scopriamo insieme se sei uno dei segni più critici dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi!

Acquario: quinto posto

Mettiamo i nati sotto il segno dell’Acquario al quinto posto della nostra classifica di oggi perché sappiamo che, spesso e volentieri, questo segno giudica semplicemente senza rendersi conto dell’impatto delle sue parole.

Abituato com’è a provvedere a tutti e per tutto, l’Acquario non può fare a meno di giudicare, costantemente, il modo in cui fate… beh, qualsiasi cosa!

Per l’Acquario esiste un unico metodo per fare le cose: quello che dice lui! Ecco perché, quando vi giudicano, non pensano di farvi del male ma semplicemente di darvi gli strumenti… per elevarvi!

Toro: quarto posto

Anche il Toro, quando ci si mette, può essere veramente giudicante. Dalla sua bocca, senza che neanche se ne renda conto a volte, escono solo giudizi ed anche abbastanza taglienti, non trovate?

Il Toro è un segno che ha veramente molte opinioni e non riesce a fare a meno di lasciarle uscire appena può.

Crede veramente che criticare sia qualcosa che possa aiutare gli altri e sé stesso a migliorare. Questo non toglie che a volte possa essere maligno: chi sa quali sono queste volte, però?

Ariete: terzo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone estremamente giudicanti, che non possono fare a meno di esprimere le proprie critiche su tutti!

La cosa peggiore, però, è che l’Ariete si scorda spesso di dire le cose come stanno… beh, in faccia!

Ecco, quindi, che criticone e pettegolo com’è, l’Ariete si fa spesso una fama decisamente poco carina. Tutti lo prendono come una personalità decisamente maligna quando in realtà si tratta di una persona capace di cambiare opinione senza perdere troppo tempo!

Se solo criticasse di meno (e si guardasse un poco di più in casa), l’Ariete sarebbe una persona molto meno problematica!

Cancro: secondo posto

Anche se forse si meriterebbero il primo posto di questa classifica, i nati sotto il segno del Cancro conquistano solo il secondo posto.

Sono quasi in cima alla classifica dei segni più critici dello zodiaco!

Il Cancro è uno di quei segni per il quale niente va mai bene e tutto dovrebbe essere fatto… come dice lui.

Se, generalmente, il Cancro è considerato un segno piuttosto amabile, quando iniziate a confidarvi con lui, soprattutto dal punto di vista sentimentale, vi renderete conto di quanto possa essere critico.

Non si fa problemi a dire quello che pensa nel momento esatto in cui lo pensa: e per quanto carini sono, i Cancro non pensano proprio delle carinerie tutto il tempo!

Il Cancro, infatti, è uno di quei segni capace di dire in faccia anche delle cose piuttosto brutte. Sono “duri” e decisamente critici: non si fanno problemi a condividere le loro opinioni!

Se il Cancro vi da una bella “raddrizzata“, però, almeno potete essere certi che vi crede dei veri amici. Di solito ha sempre una parola per tutti ma non per questo… la dice ai diretti interessati!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più critici di tutto lo zodiaco

Come vi siete vestiti? Per la Vergine non andrà mai bene, ovviamente. I vostri capelli? Assolutamente non sono all’altezza delle sue aspettative. Non parliamo di scarpe, smalti, borse che avete scelto oppure, semplicemente del vostro deodorante.

La Vergine è uno dei segni più critici dello zodiaco: e non lo nasconde mica!

Se conoscete una Vergine da vicino, infatti, vi sarete già resi conto che il suo modo di criticare è anche il modo di dimostrarvi che vi vuole bene.

O meglio, fino ad un certo punto!

La Vergine vi critica molto perché vuole che voi vi “eleviate” al suo stesso livello: non è solo una maestra ma anche un obiettivo al quale dovete giungere!

Se volete e riuscirete ad arrivare al suo stesso piano, per la Vergine si tratterà ovviamente di un successo: sarà solo grazie alle sue critiche se vi siete “smossi“.

Questo tipo di incoraggiamento (se così vogliamo chiamarlo) può essere molto duro ma molto meglio rispetto a quello che succede se le critiche della Vergine non giungono in porto.

Prima o poi, questo segno finisce per perdere totalmente interesse in voi e le sue critiche diventeranno vere e proprie frecciate velenose!