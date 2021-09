Tra poco inizierà Amici 2021 e già spuntano sul web alcuni indizi in merito ai nuovi concorrenti: pare proprio che Maria abbia scelto lei

E’ davvero tutto pronto per Amici 2021. Tra soli dieci giorni prenderà di nuovo il via il talent show condotto da Maria De Filippi: l’appuntamento con le nuove puntate è fissato per sabato 18 settembre nel primo pomeriggio su Canale 5.

Come sempre c’è grande curiosità per cercare di scoprire in anteprima chi saranno i ragazzi che si sfideranno a colpi di ballo o di canto per cercare di ottenere un posto nella finalissima e magari ritagliarsi uno spazio importante nel mondo dello spettacolo come i loro predecessori.

In rete continuano a circolare tantissime indiscrezioni sui nomi dei prossimi concorrenti del talent. In particolare in questi giorni un video pubblicato da una famosa influencer ha insinuato molti dubbi tra i suoi followers.

LEGGI ANCHE: Amici 2021, è ufficiale: arriva l’annuncio che tutti stavano aspettando

Amici 2021, il video di Giulia Izzo non lascia dubbi: l’influencer sarà nella scuola?

Sembra proprio che Giulia Izzo sarà una delle protagoniste della scuola di Amici 2021. La giovane diciottenne ha già conquistato una grande popolarità nel mondo del web: seguitissima dai ragazzi su Tik Tok, vanta un profilo Instagram da oltre 400mila followers.

Proprio in un video recente pubblicato sui suoi canali social Giulia ha raccontato la sua estate, ma un fermo immagine ha lasciato i suoi fan attoniti: sembra proprio che la ragazza si trovi all’interno della sala prove della scuola di Amici come fa sapere il sito Webboh. I casting della trasmissione di Maria De Filippi si sono svolti proprio durante il periodo estivo e quindi i tempi combacerebbero.

Giulia potrebbe davvero essere una nuova ballerina di Amici? La risposta definitiva ce l’avremo soltanto tra una settimana, ma in ogni caso per la giovanissima influencer non sarebbe la prima esperienza in tv: qualche anno fa, infatti, ha preso parte al corpo di ballo dello show “Ti lascio una canzone” e ha registrato un video per la serie TV “Violetta”. Uno dei ruoli più di rilievo, però, lo ha avuto come attrice della serie per ragazzi “Miracle Tunes” in cui ha interpretato il personaggio di Sophia.

LEGGI ANCHE: Amici, brutto colpo per Maria De Filippi: arriva la smentita

Inoltre tra qualche mese dovrebbe andare in onda sulla Rai un nuovo film in cui Giulia avrà un ruolo importante. Insomma, Amici o no, sembra che una nuova stella sia già nata.