Dramma per la famosa attrice: scomparsa del nulla da quattro giorni

La famosa attrice più amata tra i giovani è scomparsa nel nulla da 4 giorni. Sono ormai partite le indagini per ritrovarla.

Sembra essere un periodo nero per il mondo dello spettacolo. Se lo scorso anno ci aveva portato via gli artisti più amati di sempre, anche questo 2021 non sembra voler essere da mano.

Dopo la scomparsa dell’iconica Raffaella Carrà, nelle scorse ore è apparsa un’ulteriore notizia che ha fatto preoccupare e non poco gli utenti della rete. Una famosa attrice tra i giovani sembrerebbe essere sparita dal nulla da 4 giorni.

La sua famiglia non ha più ricevuto alcuna notizia da lei, ma nemmeno lo staff che da tempo ormai la segue nei suoi numerosi progetti lavorativi. Anche i suoi account social non sono stati più aggiornati e per questo motivo la sua famiglia si è rivolta a chi di competenza per capire che cosa stia succedendo e per quale motivo la giovane artista ha smesso di dare notizie su di sé.

Ecco che cosa ha dichiarato a tal proposito, il manager che la segue, speranzoso di poterla ritrovare sana e salva.

La famosa attrice è scomparsa: partite le indagini per ritrovarla

Il manager di Tanya Fear, questo è il nome della giovane attrice che da giorni ha smesso di dare tracce di sé, famosa per aver recitato in Doctor Who e Spotless, ha dichiarato che l’ultima volta che ha avuto modo di poterla sentire stava bene e serena come al solito. Per questo motivo, insieme a tutti i membri della sua famiglia, prova un forte senso di preoccupazione nei suoi confronti.

“Stava bene quando l’ho vista l’ultima volta e siamo tutti preoccupati, molto preoccupati” ha raccontato ai media, sperando di poterla ritrovare il prima possibile ed in perfetta salute. “Speriamo si tratti di un errore, un semplice errore. Speriamo di trovarla presto” ha poi concluso.

Non sono mancate nemmeno le dichiarazioni dall’account social che si occupa di segnalare ulteriori notizie sulla misteriosa scomparsa di Tanya Fear , che ha riportato la volontà della famiglia di lei affinché le forze dell’ordine si attivino per ritrovarla.

“La famiglia ha chiesto al dipartimento di polizia di indagare sulla scomparsa dell’attrice” rivela l’account social. “Ha lasciato il suo appartamento di Hollywood Bowl giovedì 9 settembre senza cellulare e borsa” prosegue. “Lei è stata denunciata come persona scomparsa da un amico“ aggiunge, rivelando maggiori dettagli su questo strano caso.

“La famiglia di Tanya ha contattato il Ministro degli Esteri del Regno Unito, dopodiché un agente di polizia locale del dipartimento di Los Angeles ha fatto visita a casa di Tanya, ma l’attrice non era in casa“ prosegue, riportando che della famosa attrice Tanya Fear sembrerebbe non esserci più traccia nei luoghi che era solita frequentare.

“L’ultima volta è stata vista da alcuni amici il 9 settembre, alle ore 22, a Los Angeles” conclude, segnalando l’ultima volta in cui è stata avvistata la giovane artista, nella speranza che stia bene e che possa essere presto ritrovata.